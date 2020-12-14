Умер легендарный тренер Ливерпуля и Лиона

Жерар Улье умер на 74-м году жизни / УНИАН

В Париже умер 73-летний легендарный французский футбольный тренер Жерар Улье.

Об этом сообщает портал RMC Sport. По данным журналистов, Улье скончался в ночь с воскресенья на понедельник. За несколько дней до того тренер перенес сложную кардиологическую операцию.

Жерар Улье биография

Профессионально в футбол Жерар Улье играл недолго. Первым его профессиональным клубом стал английский Олсоп (Ливерпуль). Потом он играл во Франции за клубы Юкелье и Ле Туке. И уже в 26 начал карьеру тренера.

В 1985 году он возглавил Пари Сен-Жермен и через год выиграл с ним чемпионат Фрации. Впоследствии Улье тренировал национальную сборную Франции, но в 1993 году он ушел с поста (после того, как сумел вывести ее на чемпионат мира-1994).

В 1998 году Улье возглавил Ливерпуль и возглавлял английский гранд шесть сезонов. С мерсисайдцами он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка Английской лиги. Также Ливерпуль во время его тренерства выигрывал серебряные и бронзовые награды Премьер-лиги.

Далее Улье два сезона тренировал Лион и дважды стал с этим клубом чемпионом Франции.

Последним клубом в его карьере стала Астон Вилла, где он, однако, проработал всего один сезон.

К слову, в зимнее межсезонье-2018 Улье рассматривался как тренер киевского Динамо. Но после долгого обсуждения предложения от киевлян с женой и врачами отказался от работы в Киеве.

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