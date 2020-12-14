Умер легендарный тренер Ливерпуля и Лиона

Известный и авторитетный тренер скончался в возрасте 73 лет.
В Париже умер 73-летний легендарный французский футбольный тренер Жерар Улье.
Об этом сообщает портал RMC Sport. По данным журналистов, Улье скончался в ночь с воскресенья на понедельник. За несколько дней до того тренер перенес сложную кардиологическую операцию.
Жерар Улье биография
Профессионально в футбол Жерар Улье играл недолго. Первым его профессиональным клубом стал английский Олсоп (Ливерпуль). Потом он играл во Франции за клубы Юкелье и Ле Туке. И уже в 26 начал карьеру тренера.
В 1985 году он возглавил Пари Сен-Жермен и через год выиграл с ним чемпионат Фрации. Впоследствии Улье тренировал национальную сборную Франции, но в 1993 году он ушел с поста (после того, как сумел вывести ее на чемпионат мира-1994).
В 1998 году Улье возглавил Ливерпуль и возглавлял английский гранд шесть сезонов. С мерсисайдцами он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка Английской лиги. Также Ливерпуль во время его тренерства выигрывал серебряные и бронзовые награды Премьер-лиги.
Далее Улье два сезона тренировал Лион и дважды стал с этим клубом чемпионом Франции.
Последним клубом в его карьере стала Астон Вилла, где он, однако, проработал всего один сезон.
К слову, в зимнее межсезонье-2018 Улье рассматривался как тренер киевского Динамо. Но после долгого обсуждения предложения от киевлян с женой и врачами отказался от работы в Киеве.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В возрасте 83 лет умер бывший главный тренер донецкого Шахтера и олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков.
- Большую часть карьеры игрока Сальков провел в донецком клубе, с которым в 1961 и 1962 годах становился обладателем Кубка СССР.