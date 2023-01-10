После скандального изгнания из Украине: в России взялись за Тимощука

Анатолий Тимощук с самого начала войны отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram.

Анатолий Тимощук / ФК Зенит

Бывший российский футболист Зенита Дмитрий Радченко сделал вид, что не понимает причин санкций в отношении экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука.

Он заявил, что спорт вне политики и назвал неправильным указ Владимира Зеленского, в котором президент страны ввел ограничения против нынешнего тренера Зенита. В интервью порталу Metaratings Радченко заявил, что Зенит будет всячески поддерживать предателя Украины.

"Мы понимаем, что санкции от Зеленского, которые коснулись Тимощука – это просто политические моменты. Анатолий большой профессионал и сделал много для нашего и украинского футбола. Да, прежде всего обидно, что он был капитаном сборной Украины, а теперь Зеленский наложил такие санкции против него. Его лишили всех титулов – это неправильно. Я всегда говорил, что политику и спорт связывать нельзя. Будет ли оказана Тимощуку поддержка со стороны клуба и болельщиков? Его и раньше все поддерживали, не надо мешать ничего", – сказал Радченко.

Анатолий Тимощук с самого начала войны отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Украинская ассоциация футбола лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

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