"Выпиваю - и мне гаплык": экс-звезда Шахтера рассказал о пьянке за рулем

Вячеслав Шевчук / Instagram В.Шевчука

Бывший ведущий левый защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Вячеслав Шевчук прокомментировал скандальный случай с полицией, когда его задержали пьяным за рулем.

Знаменитый футболист рассказал о своем о скандальной ситуации в интервью для BurBuzz.

"Я люблю выпить вино красное или пиво на разлив холодное. Выпиваю несколько бокалов - и мне гаплык. После вечеринки по случаю 85-летия "Шахтера" не знаю, что со мной произошло. Сел за руль и поехал", - сказал Шевчук.

"Это не украшает любого мужчину, так нельзя делать. Я очень жестко к этому отношусь. На следующий день принес извинения общественности в соцсетях. Не может человек сесть за руль в таком состоянии. Для меня это был шок. До сих пор не могу понять, что случилось. Слава богу, что никто не пострадал! Больше не хочу особо вспоминать об этом. "Кринжово" себя чувствую. Это очень большой урок для меня", - добавил экс-футболист.

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Скандал с Вячеславом Шевчуком:

Ранее Шевчук был задержан сотрудниками полиции в центре Киева по возвращению с празднования 85-летия футбольного клуба Шахтер Донецк.

Спортсмен находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При задержании Шевчук оказал сопротивление полиции.

Патрульные полицейские на бульваре Леси Украинки остановили автомобиль Porsche 911, за рулем которого находился Шевчук.

Тест спортсмен проходить отказался и начал толкать патрульных, тем самым оказав сопротивление при задержании.