"Я буду первым, кто присоединится к ним": боксер Тайсон Фьюри готов воевать против РФ вместе с ВСУ

Тайсон Фьюри готов вступить в войну с РФ на стороне Украины по примеру Усика и Ломаченко / instagram.com/gypsyking101

Британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри на пресс-конференции перед боем с Диллианом Уайтом выразил свое восхищение украинскими боксерами.

Александр Усик, Василий Ломаченко, а также братья Кличко сейчас защищают свою страну от вторжения российского оккупанта.

"Это фантастика. Я буду первым, кто присоединится к ним, если в войну вмешаются Англия или Америка. Я буду первым в очереди на эту работу. Мой папа тоже будет, и все парни, мы все станем на защиту. Если ты из той страны, живешь там – защищай ее. Люби свою женщину и сражайся за свою страну", - заявил Фьюри.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен также отметил, что примеру эти "четырех бойцов" должен следовать каждый: "Все должны поддержать Украину. Встать против тирана на защиту демократии. Эти четыре бойца, все должны стоять за ними. То, что они делают, великолепно".

Также Уоррен подчеркнул, что бокс - одна из первых спортивных ассоциаций, которая отказала России в участии в соревнованиях, после того как Кремль развязал войну с Украиной.

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