Алессандра Амброзио на шоу Victoria's Secret: как 43-летняя звезда привела себя в форму

У модели Алессандры Амброзио была строгая программа по поддержанию здоровья и фитнеса, чтобы подготовиться к возвращению на подиум Victoria’s Secret Fashion Show — через семь лет после того, как она прекратила выходить на знаменитый подиум.
"Подпитываю свой разум и тело. Перед главным событием нужно много готовиться!!", - 43-летняя Амбросио подписала видео в Instagram, в котором подробно описала свои упражнения и диету за шесть дней до события.
Как пишет Page Six, бывший ангел Victoria’s Secret поделилась, что ест яйца и авокадо на тосте и обычно добавляет бекон, но отказывается от мясного угощения, чтобы быть в отличной форме.
Алессандра Амбросио рассказала, как она пришла в форму перед выходом на показе Victoria’s Secret 2024 во вторник.
"Я стараюсь быть здоровой", — сказала она, прежде чем поделиться тем, что собирается тренироваться во второй раз за день.
"Скоро я снова начну тренироваться, потому что это моя ежедневная рутина для шоу", - говорила тогда она.
Затем модель сняла себя на видео, как она идет в спортзал, начав с легкой кардионагрузки, пробежавшись на беговой дорожке, и перейдя к основным упражнениям на полу.
После этого она укрепляла руки с помощью гантелей и нарукавных резинок, а тренируя ноги, используя утяжелители для лодыжек.
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Напомним, ранее 40-летняя австралийская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр в сентябре 2023 года объявила, что ждет ребенка от своего мужа-миллиардера Эвана Шпигеля.
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