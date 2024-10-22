Алессандра Амброзио на шоу Victoria's Secret: как 43-летняя звезда привела себя в форму

Модель рассказала, как готовилась к популярному шоу.

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Алессандра Амброзио рассказала о своей рутине / Коллаж Главред, фото Instagram/alessandraambrosio

У модели Алессандры Амброзио была строгая программа по поддержанию здоровья и фитнеса, чтобы подготовиться к возвращению на подиум Victoria’s Secret Fashion Show — через семь лет после того, как она прекратила выходить на знаменитый подиум.

"Подпитываю свой разум и тело. Перед главным событием нужно много готовиться!!", - 43-летняя Амбросио подписала видео в Instagram, в котором подробно описала свои упражнения и диету за шесть дней до события.

Как пишет Page Six, бывший ангел Victoria’s Secret поделилась, что ест яйца и авокадо на тосте и обычно добавляет бекон, но отказывается от мясного угощения, чтобы быть в отличной форме.

видео дня

Алессандра Амбросио рассказала, как она пришла в форму перед выходом на показе Victoria’s Secret 2024 во вторник.

"Я стараюсь быть здоровой", — сказала она, прежде чем поделиться тем, что собирается тренироваться во второй раз за день.

"Скоро я снова начну тренироваться, потому что это моя ежедневная рутина для шоу", - говорила тогда она.

Затем модель сняла себя на видео, как она идет в спортзал, начав с легкой кардионагрузки, пробежавшись на беговой дорожке, и перейдя к основным упражнениям на полу.

После этого она укрепляла руки с помощью гантелей и нарукавных резинок, а тренируя ноги, используя утяжелители для лодыжек.

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Напомним, ранее 40-летняя австралийская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр в сентябре 2023 года объявила, что ждет ребенка от своего мужа-миллиардера Эвана Шпигеля.

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