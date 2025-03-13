Борис Барский остроумно припечатал предательницу Эвелину Бледанс

Вкратце:
- Борис Барский указал на место предательницы в комик-труппе "Маски"
- Артист высказался про поддержку Бледанс войны в Украине
Украинский актер, поэт и участник комик-труппы "Маски" Борис Барский известен своим остроумием. В интервью для Oboz.ua он поставил на место Эвелину Бледанс, которая раньше снималась в популярном украинском юмористическом проекте "Маски-шоу".
Барский отметил, что Бледанс никогда не была постоянным членом труппы (в отличие от Натальи Бузько - прим. редактора). Ее приглашали для съемок в преувеличено пикантных образах. Например, медсестры в неприлично коротком халатике и с глубоким декольте.
"Она не работала в нашем коллективе на постоянной основе, была приглашенной актрисой. В каких-то сериях "Маски-шоу" снималась, в каких – нет. И все это продолжалось достаточно недолго. Кстати, вы знаете, что наш театр попал в Книгу рекордов Украины по количеству работы в едином составе? Но Эвелины там нет", - говорит артист.
Эвелина Бледанс долгое время живет в стране-оккупанте, поддерживала аннексию Крыма, а после 24 февраля 2022 года активно выступает за войну в Украине. Актриса-предательница, которая родилась в Крыму и получила первую известность во время съемок в Одессе, ездит к раненым оккупантам с концертами, общается с пропагандистами и всячески популяризирует "русский мир".
Про ее позицию Борис Барский имеет не самое высокое мнение: "Почему поддержала российскую агрессию? Это у нее нужно спрашивать. Что я могу сказать о ее ура-патриотизме? Она полностью отвечает своей фамилии – вот и все".
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Кто такая Эвелина Бледанс?
Эвелина Бледанс - актриса кино, театра и озвучки, ведущая. Популярность получила благодаря съемкам в украинском юмористическом сериале "Маски-Шоу" (1991-2005). С января 2023 года входит в санкционный список СНБО - Бледанс публично заявляла, "что Крым никогда не был украинским".
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