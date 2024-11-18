Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Будет много любви": Боржемская поставила точку в хейте после смерти Узелкова

Анна Подгорная
18 ноября 2024, 11:53
106
Бывшей семье боксера пришлось несладко после ухода спортсмена.
Марина Боржемская
Марина Боржемская поблагодарила за поддержку после хейта в адрес ее семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кратко:

  • Марину Боржемскую и ее детей захейтили после смерти боксера
  • Фитнес-тренер сделала заявление о том, как переживает этот период

Смерть украинского боксера Вячеслава Узелкова потрясла общественность - 45-летний спортсмен имел проблемы со здоровьем, однако и он сам, и его поклонники были уверены, что он сумеет выкарабкаться. Шок из-за его ухода принесла с собой много негатива по отношению к его первой жене Марине Боржемской и их детям, Роберту и Оливии.

Фитнес-тренер старалась спокойной реагировать на выпады в сторону своей семьи. Сегодня Боржемская решила поставить точку в этой неприятной истории.

видео дня

Она сосредоточила свое внимание на позитиве - поддержке, которую она и ее дети получили в связи со смертью Вячеслава Узелкова. В своем блоге в Instagram она поблагодарила всех, кто был рядом с ней в эту трудную минуту.

"Тепло, согревающее душу... Последние дни я получаю тысячи сообщений поддержки, чувствуя невероятную волну любви и тепла от всех вас. Это отклики коллег, друзей, знакомых и даже совсем незнакомых людей. Каждое ваше слово, каждое сообщение - это как будто луч света, который дает нам силы двигаться дальше. Часто нам кажется, что мы одиноки в своей борьбе, но именно в такие моменты понимаешь, насколько важна поддержка и доброе слово. Я чувствую вашу заботу, вашу эмпатию и сочувствие. Вы дарите нам веру, что несмотря на все вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, мы не одни. Спасибо каждому из вас за любовь, за силу, за тепло, которое вы передаете. Вместе мы сильнее, и это невероятное ощущение - знать, что тысячи сердец бьются в унисон, поддерживая нашу семью. Пусть и в вашей жизни будет много любви, мира и радости. Берегите себя и своих близких. Спасибо за то, что вы с нами", - пишет Марина Боржемская.

Марина Боржемская с детьми
Марина Боржемская поблагодарила за поддержку после хейта в адрес ее семьи / instagram.com/uzelkova.marina

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как вдовец Русланы Писанки отмечал День рождения артистки на кладбище. Игорь Исаков поделился щемящим кадром с могилы возлюбленной.

Также украинская певица и солистка группы Kazka Александра Зарицкая намекнула на беременность. Она пообещала скоро раскрыть свой секрет, о сути которого в Сети яростно спорят поклонники.

Читайте также:

Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тела убитых лежат прямо на улице: РФ ударила по жилым домам в Одессе

Тела убитых лежат прямо на улице: РФ ударила по жилым домам в Одессе

13:02Украина
Когда Украину накроет снег: стала известна дата сильного похолодания

Когда Украину накроет снег: стала известна дата сильного похолодания

12:53Синоптик
В Киеве и области скоро могут отменить отключения света: стали известны сроки

В Киеве и области скоро могут отменить отключения света: стали известны сроки

11:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Я должна вам все рассказать": Цибульская в синяках рассказала про несчастье

"Я должна вам все рассказать": Цибульская в синяках рассказала про несчастье

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Начнутся финансовые проблемы: из какой посуды нельзя есть 18 ноября

Начнутся финансовые проблемы: из какой посуды нельзя есть 18 ноября

Оккупированная ЗАЭС на грани: в Минэнерго рассказали о диком шаге оккупантов

Оккупированная ЗАЭС на грани: в Минэнерго рассказали о диком шаге оккупантов

Последние новости

13:02

Тела убитых лежат прямо на улице: РФ ударила по жилым домам в Одессе

12:53

Когда Украину накроет снег: стала известна дата сильного похолодания

12:40

Под прицелом не только аэродромы: какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS

12:34

РФ нацелилась на страны НАТО: в Die Welt назвали сроки начала новой войны

12:32

"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек" на Новый годВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:20

Космический налет на позиции: ВСУ разгромили и взяли в плен врага на Курщине

12:03

Гороскоп Таро на 2025 год: Девам выпал Король мечей, Рыбам - Туз пентаклей

11:59

"Давай двигаться дальше": Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте

11:57

СМИ заявили о разрешении бить Storm Shadow по РФ, но потом изменили сообщение

Реклама
11:53

"Будет много любви": Боржемская поставила точку в хейте после смерти Узелкова

11:45

В Киеве и области скоро могут отменить отключения света: стали известны срокиВидео

11:21

Заморозить войну в Украине: Эрдоган на саммите G20 предложит свой "мирный план" - СМИ

11:17

"Быстрый выход на сделку": София Ротару разрывает последние связи с РФ

11:14

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

10:56

Удивительно, но это так: для чего на самом деле нужен подголовник в машине

10:56

Не хуже Taurus: Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе - Bild

10:45

Редкий выход: Анджелина Джоли засветила "непохожего" биологического сынаВидео

10:33

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Змеям - риск несчастных случаев, Свиньям - стресс

10:25

"Нам нужно 3-4 дня": эксперт рассказал, сколько будут длиться отключения света

10:06

"В приоритете - захват 3 городов": аналитики раскрыли военные планы россиян на зиму

Реклама
10:00

Только по глазам узнали: известный ведущий показал, как выглядел 30 лет назад

09:46

США разрешили Украине бить дальнобойным оружием по РФ: СМИ раскрыли важный нюанс

09:43

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

09:38

Мы живем во время грандиозных исторических метаморфозмнение

09:27

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:25

"В последний момент": Кристина Орбакайте приняла важное решение - детали

09:16

РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: сколько целей сбила ПВО

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 ноября (обновляется)

08:46

Графики отключения света отменили в двух областях Украины: названы регионы

08:38

Россию атаковали более полусотни БпЛА: под ударом была МоскваВидео

08:12

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

08:01

Из-за Покровска РФ изменила план наступления на Донбассе: в ISW раскрыли детали

08:00

России и её друзьям при Трампе будет тяжко: почему шансы Украины на успех возрастаютмнение

06:51

Волкер о дальнобойном оружии: Байден отменил решение, которого не должно было быть

06:30

Почему Путину глубоко наплевать на мнение Трампамнение

05:55

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

05:00

Какой сегодня праздник 18 ноября 2024 года: почему гостям нельзя мыть посуду

04:05

Какой маникюр делать на Новый год 2025 года: трендовые варианты на любой вкус

03:34

Трамп будет давить на Путина: британский разведчик о сценарии завершения войны

02:10

Орхидеи будут цвести аж полгода: садовница рассказала необычный метод

Реклама
01:30

Самый сексуальный мужчина-2024 получил титул из-за отказа других звезд - СМИ

01:10

ВСУ готовят новые цели для мощных ударов ATACMS по России: Маломуж раскрыл детали

00:51

"Откажется от Украины": Трамп может обвинить Зеленского в срыве переговоров

17 ноября, воскресенье
23:30

В Сумах резко возросло количество погибших и пострадавших: более 400 человек эвакуируютФото

23:18

Уже совсем мужчина: как выглядит сын Тины Кароль в канун своего 16-летия

22:33

"Ракеты сами за себя скажут": Зеленский прокомментировал разрешение на удары от США

22:25

67-летний Богдан Бенюк оставит театр ради ВСУ: "Уже немного начинает давить"

22:03

В Сумах прилет по жилому микрорайону, есть погибшие: РФ запустила баллистическую ракетуФото

21:42

Два кольца окружения ВСУ: на Кураховском направлении нависла угроза - Попович

20:50

Путин лично угрожал Трампу: полковник Британии раскрыл детали

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять