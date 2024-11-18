"Будет много любви": Боржемская поставила точку в хейте после смерти Узелкова

Бывшей семье боксера пришлось несладко после ухода спортсмена.

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Марина Боржемская поблагодарила за поддержку после хейта в адрес ее семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кратко:

Марину Боржемскую и ее детей захейтили после смерти боксера

Фитнес-тренер сделала заявление о том, как переживает этот период

Смерть украинского боксера Вячеслава Узелкова потрясла общественность - 45-летний спортсмен имел проблемы со здоровьем, однако и он сам, и его поклонники были уверены, что он сумеет выкарабкаться. Шок из-за его ухода принесла с собой много негатива по отношению к его первой жене Марине Боржемской и их детям, Роберту и Оливии.

Фитнес-тренер старалась спокойной реагировать на выпады в сторону своей семьи. Сегодня Боржемская решила поставить точку в этой неприятной истории.

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Она сосредоточила свое внимание на позитиве - поддержке, которую она и ее дети получили в связи со смертью Вячеслава Узелкова. В своем блоге в Instagram она поблагодарила всех, кто был рядом с ней в эту трудную минуту.

"Тепло, согревающее душу... Последние дни я получаю тысячи сообщений поддержки, чувствуя невероятную волну любви и тепла от всех вас. Это отклики коллег, друзей, знакомых и даже совсем незнакомых людей. Каждое ваше слово, каждое сообщение - это как будто луч света, который дает нам силы двигаться дальше. Часто нам кажется, что мы одиноки в своей борьбе, но именно в такие моменты понимаешь, насколько важна поддержка и доброе слово. Я чувствую вашу заботу, вашу эмпатию и сочувствие. Вы дарите нам веру, что несмотря на все вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, мы не одни. Спасибо каждому из вас за любовь, за силу, за тепло, которое вы передаете. Вместе мы сильнее, и это невероятное ощущение - знать, что тысячи сердец бьются в унисон, поддерживая нашу семью. Пусть и в вашей жизни будет много любви, мира и радости. Берегите себя и своих близких. Спасибо за то, что вы с нами", - пишет Марина Боржемская.

Марина Боржемская поблагодарила за поддержку после хейта в адрес ее семьи / instagram.com/uzelkova.marina

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Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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