Угрожают детям: Марина Боржемская пожаловалась на травлю после смерти Узелкова

Бывшая жена покойного спортсмена жалуется на угрозы, которые поступают ее детям.

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Марина Боржемская с детьми, Вячеслав Узелков / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

Коротко:

Детям Боржемской поступают угрозы

Она обратилась к СМИ

Бывшая жена покойного украинского спортсмена Вячеслава Узелков Марина Боржемская обратилась к своим подписчикам и СМИ с просьбой оставить ее в покое и не манипулировать на смерти ее бывшего мужа.

На своей странице в Instagram, она опубликовала обращение. "Дорогие СМИ, я очень прошу перестать манипулировать смертью Вячеслава Узелков. Вы подвергаете опасности моих детей, которые получают угрозы после ваших додуманных статей. ДЕТИ. ПОЛУЧАЮТ. УГРОЗЫ. Вы это понимаете", - пишет Божеская.

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Она также обратилась к тем, кто комментирует ее личную жизнь вместе с Узелком. "Мы развелись 6 лет назад и каждый пошел по своему пути. Лучше помолитесь за Вячеслава и не направляйте свою агрессию на тех, кто остался в живых. Прошу вас воздержаться от манипуляций и спекуляций на этой ситуации", - написала она.

Марина Боржемская пожаловалась на угрозы / Скриншот Instagram/ uzelkova.marina

Марина Боржемская пожаловалась на угрозы / Скриншот Instagram/ uzelkova.marina

Умер Вячеслав Узелков - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

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Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, родился в Виннице. Он с юных лет занимался боксом, а затем вышел на профессиональный уровень. Его дебют на ринге состоялся в 2004 году, и за следующие 10 лет он завоевал титулы чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе. За свою профессиональную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых одержал 30 побед, 19 из них - нокаутом, также потерпел 4 поражения. Свой последний бой он провел в апреле 2014 года, уступив Геарду Аетовичу. После завершения карьеры Вячеслав занялся тренерской деятельностью и участвовал в телевизионных проектах. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.

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