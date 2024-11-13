"Она зашла к нему в палату – и он умер": мама Узелкова обвинила бывшую невестку

Мама Вячеслава Узелкова высказалась о Марине Боржемской.

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Мама Узелкова обвиняет бывшую невестку / коллаж: Главред, фото: instagram.com Вячеслав Узелков, Марина Боржемская

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Марина Боржемская проведала бывшего мужа перед смертью

Мама боксера не в восторге от такого появления Марины с детьми

Украинского боксера Вячеслава Узелкова перед смертью проведала его бывшая жена Марина Боржемская.

Как заявила мама боксера Зинаида Узелкова в интервью для издания "Фокус", Марина пришла вместе с детьми.

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"Они были, их пустили. Как я узнала, что они пришли, я написала заявление, чтобы никого не пускали, кроме меня и детей в присутствии врачей. Но они больше не приходили", – рассказала Зинаида.

Мама боксера утверждает, что ее сыну "как будто становилось лучше".

"Уже врачи говорили, что анализы улучшились. И только она зашла к нему в палату – и он умер", – рассказала бывшая свекровь Боржемской.

Также Узелкова обвинила своего внука Роберта в неправдивых словах.

"Роберт пишет, что был у отца до последнего дня в больнице. Да не был он, он лжет. Как можно так говорить. Роберт мне позвонил, когда Славик умер", – подытожила Зинаида.

Умер Вячеслав Узелков - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

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Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, родился в Виннице. Он с юных лет занимался боксом, а затем вышел на профессиональный уровень. Его дебют на ринге состоялся в 2004 году, и за следующие 10 лет он завоевал титулы чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе. За свою профессиональную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых одержал 30 побед, 19 из них - нокаутом, также потерпел 4 поражения. Свой последний бой он провел в апреле 2014 года, уступив Геарду Аетовичу. После завершения карьеры Вячеслав занялся тренерской деятельностью и участвовал в телевизионных проектах. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.

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