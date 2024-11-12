"Легко судить": бывшая жена покойного Узелкова ответила на хейт

Марина Боржемская опубликовала эмоциональный пост в социальной сети.

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Вячеслав Узелков и Марина Боржемская с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

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Что написала Марина Боржемская

Как она переживает хейт

Экс-супруга покойного украинского боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская столкнулась с волной хейта в сети.

Причиной стало то, что она якобы отвернулась от бывшего мужа, который был тяжело болен, и то, что ее примеру, якобы последовали их совместные дети. Между тем, в день смерти спортсмена и сама Боржемская и ее сын Роберт почтили память мужчины в своих соцсетях.

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Марина также поделилась, что, несмотря на все трудности и конфликты в их отношениях, она благодарна Вячеславу за их общих детей - сына Роберта и дочь Оливию.

Позже она сделала пост на своей странице в Instagram, где ответила на волну ненависти, которая полилась на ее семью.

Кто такая Марина Боржемская? Многие знали Марину Боржемскую, как жену известного боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году пара поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Марина сама воспитывает 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию.

"Мы все разные, и именно в этом разнообразии наша особенность. Иногда легко судить других, не зная всех деталей, и особенно удивляют комментарии от тех, с кем я даже не встречалась, но кто утверждает, будто меня хорошо знает. У каждого из нас есть своя правда, свое видение и переживание, которые формируют наши убеждения. Это нормально, ведь наши жизненные истории пишутся с детства и состоят из влияния родителей, близких, социума и среды", - пишет она.

По словам Марины, на любом этапе своего пути люди встречают других людей, и особенно важно быть внимательными к детям, потому что каждое слово, действие и жест имеют последствия. "Дети — это наше будущее, они вырастут и создадут атмосферу в своих семьях, в обществе, стране и мире", - добавляет она.

Боржемская также говорит, что в течение этих лет она научилась защищаться от негатива, осознавая, что каждое слово отражает внутренний мир говорящего. "Но мои дети еще не готовы к этому. Счастье, что у них есть я и люди, которые всегда встанут на защиту, чтобы не позволить чужим словам посеять зерна жестокости или ненависти в их сердцах", - добавила она.

Отношения Узелкова с детьми - что известно

9 ноября Главред сообщил о том, что умер известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков. Ему было 45 лет. Причины смерти пока неизвестны, но с начала года Узелков имел проблемы со здоровьем и перенес несколько операций.

Боксер Вячеслав Узелков и его жена, фитнес-тренер Марина Боржемская, развелись после 22 лет в браке, обвиняя друг друга в абьюзе и манипуляциях с детьми.

Ранее Узелков обвинял экс-супругу Марину в том, что она настраивает их двух общих детей, Роберта и Оливию, против отца.

Сын Вячеслава Узелкова публично обратился к отцу в Instagram. Роберт Узелков заявил, что больше не хочет иметь дело с отцом из-за боли, которую тот ему причинил.

Марина Боржемская поблагодарила сына за его смелость и мудрость, отметив, что он отстаивает семью и ее достоинство.

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