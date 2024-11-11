Похороны Вячеслава Узелкова: в Виннице попрощались со спортсменом - фото

Почтить Узелкова пришло много людей - в последний путь его провожали родные и близкие.

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Ушел из жизни Вячеслав Узелков - фото с похорон Узелкова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, facebook.com/vintime.vinnytsia

Кратко:

Вячеслав Узелков умер 9 ноября

11 ноября боксера похоронили в Виннице

Дети Узелкова провели отца в последний путь

9 ноября 2024 года после серии операций из-за проблем с сердцем ушел из жизни Вячеслав Узелков - украинский боксер, фитнес-тренер и шоумен. Ему было 45 лет. 11 ноября в его родной Виннице попрощались со спортсменом.

Об этом сообщает издание Він Тайм. Церемония прощания началась в 9 утра в ритуальном зале, где все желающие могли в последний раз принести дань уважения покойному.

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В 11 часов процессия двинулась на кладбище, где после религиозной церемонии нашел свое последнее пристанище Вячеслав Узелков. На похоронах присутствовали мама боксера, а также его дети от Марины Боржемской - Роберт и Оливия.

Профессиональный бокс Узелков оставил в 2014 году - он перенес инсульт, после которого его здоровье начало ухудшаться. С февраля 2024 года спортсмен несколько раз ложился под нож хирурга, однако после каждой операции сохранял оптимизм - верил в успешную реабилитацию, строил планы на будущее.

Умер Вячеслав Узелков - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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