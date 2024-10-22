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Дали 8,5 лет колонии: в России осудили украинского продюсера Роднянского

Алена Кюпели
22 октября 2024, 00:18
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Сам Александр Роднянский рассказал о приговоре суда.
Александра Роднянского приговорили на 8,5 лет
Александра Роднянского приговорили на 8,5 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/alexander.rodnyansky

Басманный суд террористической Москвы осудил украинского режиссера и продюсера Александра Роднянского на 8,5 лет колонии по делу о военных "фейках".

Об этом написал сам медиа-менеджер на своей странице в Instagram.

По словам Роднянского, прокурор в своей речи сказала, что в его постах "негативное отношение к российским военным выражено через характеристику их деятельности как захватнической".

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"И я с прокурором … согласен. Как и весь мир. Война России в Украине - захватническая и подлая", - написал он.

Кто такой Александр Роднянский

Александр Роднянский - украинский режиссёр, продюсер и сценарист, медиаменеджер, основатель телеканала "1+1". Возглавлял российскую корпорацию "СТС Медиа" и вывел её на американскую биржу NASDAQ. Четырёхкратный номинант на премию Американской киноакадемии "Оскар".

С началом нападения России на Украину занял мощную проукраинскую позицию и активно ведет соцсети, поддерживая Украину.

Между тем, он также добавил, что с "приговором" он категорически не согласен.

"Законность суда над собой, как и законность существования абсолютно абсурдной статьи "за военные фейки" не признаю. Всего несколько лет назад накануне вторжения российской армии в Украину, я жил и работал в Москве. Мои фильмы выигрывали призы в Каннах, были дважды номинированы на Оскар от России, а спродюсированный мной "Левиафан" выиграл Золотой глобус. Времена радикально изменились и сегодня меня приговаривают за мои антивоенные посты в инстаграм", - рассказывает он.

Роднянский также добавляет, что ирония судьбы состоит и в том, что срок он получил "кинематографический". "Именно так - "8 с половиной" - называется один из моих любимых фильмов, шедевр Федерико Феллини. Посты о войне я пишу почти ежедневно с 24-го февраля 2022 года. И продолжу писать. Никакой Басманный суд не сможет помешать мне громко говорить и делать то, что я делал всю жизнь - снимать фильмы", - говорит он.

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