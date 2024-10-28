Дочь предательницы Ани Лорак покинула РФ и объявилась в Турции - детали

Мурат Налчаджиоглу наконец-то встретился с дочерью.

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Мурат Налчаджиоглу увиделся с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

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Мурат Налчаджиоглу встретил дочь в аэропорту

София заметно подросла и показала кэжуал лук

Бывший муж предательницы Украины певицы Ани Лорак – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показался с их общей дочерью Софией после долгой разлуки.

На своей странице в Instagram Мурат показал, какой была встреча с дочерью. Как стало известно, бизнесмен улетел в родную Турцию, куда отправилась и его 13-летняя дочь.

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Налчаджиоглу опубликовал кадры, на которых видно, как он встретил Софию в аэропорту в Турции.

Девочка была одета в черную кепку, куртку и широкие штаны, а вот лицо она скрывала от камеры. Но все же удалось заметить, как подросла и изменилась София.

Дочь Мурата Налчаджиоглу прилетела в Турцию / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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