Дочь предательницы Ани Лорак покинула РФ и объявилась в Турции - детали

Читайте в материале:
- Мурат Налчаджиоглу встретил дочь в аэропорту
- София заметно подросла и показала кэжуал лук
Бывший муж предательницы Украины певицы Ани Лорак – бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показался с их общей дочерью Софией после долгой разлуки.
На своей странице в Instagram Мурат показал, какой была встреча с дочерью. Как стало известно, бизнесмен улетел в родную Турцию, куда отправилась и его 13-летняя дочь.
Налчаджиоглу опубликовал кадры, на которых видно, как он встретил Софию в аэропорту в Турции.
Девочка была одета в черную кепку, куртку и широкие штаны, а вот лицо она скрывала от камеры. Но все же удалось заметить, как подросла и изменилась София.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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