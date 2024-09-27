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Евгений Кот сильно заболел и назвал диагноз: что произошло

Алена Кюпели
27 сентября 2024, 16:15
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Танцору и хореографу Евгению Коту стало плохо ночью.
Евгений Кот серьезно заболел
Евгений Кот серьезно заболел / Коллаж Главред, фото Instagram/kot_jenya

Украинский танцор, хореограф и звезда шоу "Танці з зірками" Евгений Кот поделился нехорошими новостями.

В частности, звездный танцор рассказал, что серьезно заболел.

На своей странице в Instagram он поделился, что ему стало плохо ночью. В частности, у селебрити начало болеть горло, появился насморк и поднялась температура. К утру состояние Кота только ухудшилось. Он сразу начал лечение и стал избегать контакта с женой и маленькой дочерью, чтобы их не заразить.

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Кто такой Евгений Кот?

Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.

Оказалось, что танцор заразился вирусом Covid. "А почему бы не заболеть тогда, когда у тебя много дел? Еще, не дай Бог, ребенка заразить. Ломает, просто жесть какая-то. Я так давно не болел! Лечимся!" – делится Кот.

Евгений Кот подхватил корону
Евгений Кот подхватил корону / Фото Instagram/kot_jenya

Впрочем, позже он сообщил, что коронавирус теперь протекает значительно легче, практически как ОРВИ.

"Уже без температуры, но сел голос и горло болит, нос отечный. Сейчас этот Covid протекает как ОРВИ. Врач говорит, что два-три дня и все", – добавил он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Евгений Кот вместе с супругой, танцовщицей Натальей Татаринцевой, в начале 2024 года сообщили, что ждут первенца. В марте пара узнала, что у них будет девочка.

Ранее украинский актер, режиссер и ведущий Ахтем Сеитаблаев раскрыл причину разрыва со своей молодой невестой. Пара была обручена с осени 2023 года.

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