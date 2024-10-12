Как сохранить отношения в браке: Мила Кунис поделилась своим секретом

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис поведала о том, как сохранить счастливые отношения с мужем и крепкий брак.
Как сообщает издание ENews, Мила Кунис чувствует себя самой счастливой девушкой на свете, когда дело касается Эштона Катчера.
После почти десятилетия брака, 41-летняя актриса поразмышляла о магии, которая поддерживала их связь крепкой на протяжении многих лет.
"Я все еще чувствую, что мы очень молоды, и мы чувствуем себя очень молодыми", — эксклюзивно сказала Мила в совместном интервью с Майклом Китоном на красной дорожке премьеры их фильма "Гудрич" 8 октября. "Я думаю, что именно в этом и заключается искра", - говорит она.
Кто такая Мила Кунис
Мила Кунис - американская актриса кино и телевидения.
Начала карьеру в 1993 году, снявшись в нескольких рекламных роликах. В 14 лет Кунис получила роль Джеки в сериале "Шоу 70-х", в котором снималась на протяжении восьми лет. С 1999 года актриса озвучивает Мег Гриффин в анимационном сериале "Гриффины". Её прорыв в кино произошёл в 2008 году с ролью в фильме "В пролёте". За свою более чем двадцатилетнюю карьеру снялась в около тридцати разножанровых фильмах, среди которых "Макс Пэйн", "Книга Илая", "Секс по дружбе", "Третий лишний", "Оз: Великий и Ужасный" и дилогия "Очень плохие мамочки".
Одной из наиболее значимых ролей актрисы в кино является роль балерины Лили в фильме "Чёрный лебедь", за которую она была награждена премией "Сатурн" и номинировалась на "Золотой глобус" и Премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана, пишет Википедия.
Она добавила еще один секрет: "Мы смеемся над всем".
Хотя Мила, у которой с Эштоном есть дочь Уайетт, 9 лет, и сын Димитрий, 7 лет, знает, что их годовщина — это веха, она не обязательно считает это большим достижением.
"Всего 10 лет", — объяснила она. "Это не так уж и долго. Я смотрю на своих родителей, и они вместе уже 50 лет. Это долго", - добавила актриса.
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Напомним, ранее Кунис поделилась трогательным моментом, связанным со своей дочерью. Украинка по происхождению Кунис, поделилась деталями разговора с девочкой в программе Джоша Горовица.
Кроме того, ранее актриса опозорилась скандальным заявлением, когда назвала украинский борщ "русским супом".
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