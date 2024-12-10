Дочь предательницы покрасовалась на сцене.

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Ани Лорак показала дочь на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Дочь Ани Лорак выступила на сцене

Предательница пришла на концерт, чтобы поддержать София

Дочь когда-то украинской певицы Ани Лорак, которая предала родную страну и живет в РФ, София Налчаджиоглу выступила на отчетном концерте "Тодеса".

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала кадры с выступления 13-летней Софии, которая заметно выросла и все больше стает похожей на мать.

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Поклонники предательницы отметили, что девочка заметно похудела и сделала себе брови-ниточки.

Лорак не пропустила выступление дочери и сидела в зале вместе российским певцом-путинистом Сергеем Лазаревым, дети которого также принимали участие в концерте.

Отметим, Ани Лорак родила Софию от украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, с которым уже давно в разводе, и ранее девочку часто хейтили за внешность.

Дочь Ани Лорак на концерте / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

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Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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