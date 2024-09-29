"Много чего боюсь": жена Евгения Кота рассказала о болезни дочери

Наталья Татаринцева рассказала о сложном периоде.

https://glavred.info/starnews/mnogo-chego-boyus-zhena-evgeniya-kota-rasskazala-o-bolezni-docheri-10601021.html Ссылка скопирована

Семья Евгения Кота заболела / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tatarintseva.kot/?hl=uk

Украинская гимнастка и жена хореографа Евгения Кота – Наталья Татаринцева сообщила, что она, ее муж и их 2-месячная дочь заболели на COVID-19.

Как сообщила Наталья в своих соцсетях последние дни были сложными, с повышением температуры до 39,3°C.

Жена Евгения Кота переживает за дочь / фото: скрин instagram.com/tatarintseva.kot/?hl=uk

"Солнышко Леля начала кашлять, и мы посетили нашего педиатра для дополнительного осмотра, хотя это больше для моего спокойствия, потому что, я пока очень сложно переживаю эти все новые состояния и много чего боюсь", - отметила Татаринцева.

видео дня

Также спортсменка поделилась, что маленькая дочь чувствует себя достаточно хорошо.

"Молодец, на позитиве справляется с болезнью, хорошо ест, улыбается, и даже разговаривает на своей двухмесячной речи", – отметила Наталья.

Дочь Евгения Кота нормально переносит болезнь / фото: скрин instagram.com/tatarintseva.kot/?hl=uk

Кто такой Евгений Кот? Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Наташа Королева и Сергей Глушко на грани развода. Кстати, путинисты уже несколько раз расходились из-за супружеских измен Тарзана, который ранее был стриптизером.

А также Елена Зеленская встретилась с королевой Швеции Сильвией и принцессой Мадлен в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. На встречу Зеленская одела костюм темно-синего цвета. Образ она дополнила любимою брошью KVITKA, которую создал украинский бренд Guzema Fine Jewelry.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред