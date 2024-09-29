"Много чего боюсь": жена Евгения Кота рассказала о болезни дочери

Украинская гимнастка и жена хореографа Евгения Кота – Наталья Татаринцева сообщила, что она, ее муж и их 2-месячная дочь заболели на COVID-19.
Как сообщила Наталья в своих соцсетях последние дни были сложными, с повышением температуры до 39,3°C.
"Солнышко Леля начала кашлять, и мы посетили нашего педиатра для дополнительного осмотра, хотя это больше для моего спокойствия, потому что, я пока очень сложно переживаю эти все новые состояния и много чего боюсь", - отметила Татаринцева.
Также спортсменка поделилась, что маленькая дочь чувствует себя достаточно хорошо.
"Молодец, на позитиве справляется с болезнью, хорошо ест, улыбается, и даже разговаривает на своей двухмесячной речи", – отметила Наталья.
Кто такой Евгений Кот?
Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.
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А также Елена Зеленская встретилась с королевой Швеции Сильвией и принцессой Мадлен в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. На встречу Зеленская одела костюм темно-синего цвета. Образ она дополнила любимою брошью KVITKA, которую создал украинский бренд Guzema Fine Jewelry.
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