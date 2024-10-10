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"Настолько влияет на позицию Путина": украинский певец раскрыл правду о Пугачевой и Галкине

Элина Чигис
10 октября 2024, 08:32
276
Тарас Тополя отметил, что не следит за всеми высказываниями Пугачевой и Галкина.
Алла Пугачева, Максим Галкин, Тарас Тополя
Тарас Тополя нейтрально относится к Пугачевой и Галкину/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/, instagram.com/tarastopolia/

Украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя высказал свое мнение о российских артистах – Максиме Галкине и Алле Пугачевой, которые публично осуждают террористическое вторжение РФ в Украину и уехали из страны-оккупанта.

В интервью для OBOZ.UA Тополя отметил, что равнодушно относится к таким российским артистам.

"Я отношусь к ним равнодушно, прозрачно. Если бы Галкин, например, заявил, что идет в президенты, и серьезно бы нацелился на кресло главы России, тогда бы я начал к нему как-то относиться, комментировать. А пока его позиция примерно настолько влияет на, скажем, позицию Путина и на деятельность этой военной машины, как взмах крыльев бабочки", - заявил Тарас.

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А также певец отметил, что вона в Украине началась еще в 2014 году, а тогда Галкин и Пугачева все же поддерживали диктатора Путина.

"Как-то параллельно. Они с Пугачевой якобы поддерживают Украину и все. Опять же, где они были в 2014 году, в 2015-м? И на этом спасибо", - сказал Тополя.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такой Тарас Тополя?

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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Отметим, народный артист Украины Богдан Сташкив погиб на Закартпатье неподалеку от Нижних Ворот в ДТП. В автокатастрофе погибло два человека, жена артиста находится в реанимации.

А также Кристина Орбакайте высказала переживания за детей, которые уехали из РФ. Певица также подчеркнула, что имеет в виду всех талантливых ребят, которым пришлось строить карьеру и добиваться успехов заново за рубежом.

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