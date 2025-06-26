Обречена: Волочкова жестко прошлась по собственной дочери

Скандальная балерина Анастасия Волочкова опустила свою собственную дочь.

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Анастасия Волочкова, Ариадна Волочкова с женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Кратко:

Что сказала балерина по поводу дочери

Как она унизила собственного ребенка

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая из одного скандала окунается в другой, жестко прошлась по своей дочери Ариадне.

По словам балерины-путинистки, которую цитируют российские пропагандистские СМИ, ее дочь всегда будет в тени своей матери. По словам Волочковой, ее дочь никогда не догонит по популярности "великую" балерину, "чем бы она не занималась".

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Волочкова возвращается в балет / фото: Global Look Press

"Она хочет, чтобы ее узнавали как репетитора по французскому языку. Но я ей говорю, что для этого сначала нужно стать магистром самой, тогда тебя будут узнавать, как Ариандну Волочкову. Но она на всю жизнь останется дочерью Волочковой. По популярности она никогда не станет круче меня", - говорит балерина.

Дочь Волочковой Ариадна, фото 7Дней

Она также добавила, что ее дочь обречена жить в тени своей матери.

Волочкова говорит, что она не хочет, чтобы ее дочь Ариадна меняла свою фамилию по мужу - Григорян.

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Ранее Волочкова, по информации прессы, устроила скандал на свадьбе дочери. Более того, она даже подралась с женихом и быстро покинула торжественное мероприятие.

Ранее Главред рассказывал, что известный российский шоумен Рустам Солнцев размазал балерину-путинистку Анастасию Волочкову из-за ее обращения к Алле Пугачевой.

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Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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