"Окунулся в бочку с грязью": Ахтем Сеитаблаев рассказал, как поднимал руку на свою возлюбленную

Режиссер сделал честное признание.

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Ахтем Сеитаблаев рассказал о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Украинский известный режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал, что он поднимал руку на свою избранницу, но искренне сожалеет об этом.

В интервью для Славы Демина режиссер отметил, что это большая его ошибка.

"Было такое в моей жизни. Это как окунулся в бочку с грязью, короче. Вот такое ощущение", – сказал Ахтем.

Также он отметил, что рукоприкладство с его стороны повторялось дважды. Сеитаблаев не стал называть имя женщины, в отношениях с которой это происходило.

Смотрите видео интервью Ахтема Сеитаблаева:

Ахтем Сеитаблаев / инфографика: Главред

Кто такой Ахтем Сеитаблаев? Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

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