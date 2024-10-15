Опозорил на всю страну: российский хирург выдал правду про еще одну операцию Киркорова

Филипп Киркоров в очередной раз соврал своим же поклонникам.

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Филипп Киркоров вставил новые импланты/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Скандальный российский хирург Тимур Хайдаров, который испытал на себе волну хейта после ряда неудачных операций и жалоб других российских звезд, которых тот якобы изуродовал.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, недавно появившийся на публике путинист Филипп Киркоров хвастался своим бицепсами. Он даже тогда говорил, что пашет без остановок, чтобы иметь такое тело. "Спорт, спорт, спорт и еще раз спорт. У меня каждое утро начинается в 5 утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день", — говорил тогда он.

Киркоров вставил новые импланты / Скриншот видео

Между тем, любимый хирург Киркорова вскрыл правду и вранье пропутинского артиста. Доктор признался, что все-таки брутальный вид артиста — это магия пластической хирургии. "Сделали мы. Да делали, конечно", — сдал Тимур приятеля.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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