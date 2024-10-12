Полюби меня такой: Могилевская перепела легндарный хит на украинском

Певица исполнила свой легендарный хит, которому уже 20 лет.

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Наталья Могилевская перепела легендарный хит/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская, которая почти три года назад удочерила двоих девочек - сестер Мишель и Софию, перепела свой легендарный хит "Полюби меня такой".

Соответствующим видео поделился музыкальный эксперт Роман Бутурлакин на своей странице в Instagram. "20 лет спустя: "Полюби меня такой" зазвучала на украинском!" - написал он.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Певица спела свою песню под гитару во время концерта. Публика на ура восприняла песню, спетую на новый манер.

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

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Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочериСофии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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