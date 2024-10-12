Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Полюби меня такой: Могилевская перепела легндарный хит на украинском

Алена Кюпели
12 октября 2024, 19:53
87
Певица исполнила свой легендарный хит, которому уже 20 лет.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская перепела легендарный хит/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская, которая почти три года назад удочерила двоих девочек - сестер Мишель и Софию, перепела свой легендарный хит "Полюби меня такой".

Соответствующим видео поделился музыкальный эксперт Роман Бутурлакин на своей странице в Instagram. "20 лет спустя: "Полюби меня такой" зазвучала на украинском!" - написал он.

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Певица спела свою песню под гитару во время концерта. Публика на ура восприняла песню, спетую на новый манер.

Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочериСофии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ пыталась отжать позиции ВСУ на Курщине: Зеленский рассказал, как ответили ВСУ

РФ пыталась отжать позиции ВСУ на Курщине: Зеленский рассказал, как ответили ВСУ

21:03Украина
Три дня, чтобы забрать повестку с почты, а потом - штраф: постановление Кабмина

Три дня, чтобы забрать повестку с почты, а потом - штраф: постановление Кабмина

20:47Украина
Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки Курщины: в ВСУ рассказали о ситуации

Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки Курщины: в ВСУ рассказали о ситуации

20:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

Будет, как из магазина: как за секунды заточить терку - гениально простой метод

Будет, как из магазина: как за секунды заточить терку - гениально простой метод

Гороскоп на завтра 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

Гороскоп на завтра 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

Последние новости

21:03

РФ пыталась отжать позиции ВСУ на Курщине: Зеленский рассказал, как ответили ВСУ

20:47

Три дня, чтобы забрать повестку с почты, а потом - штраф: постановление Кабмина

20:34

Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки Курщины: в ВСУ рассказали о ситуации

19:53

Полюби меня такой: Могилевская перепела легндарный хит на украинскомВидео

19:37

Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак треугольник с линиямиВидео

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
19:31

"Справедливая мобилизация": в 3 ОШБр отреагировали на массовые рейды ТЦКВидео

19:12

В Курской области мы допустили стратегическую ошибкумнение

18:37

Страны Европы опасаются "любовного треугольника" с Трампом и Путиным - The Telegraph

18:32

Скандал Олимпиады 2024: живое выступление Селин Дион назвали фейкомВидео

Реклама
18:28

В Польше готовятся сбивать ракеты: Сикорский сделал важное сообщение

17:56

РФ могут позвать на второй Саммит: Ермак объяснил, будут ли переговоры с ПутинымВидео

17:33

Даже несмотря на захват Угледара: РФ не может достичь стратегической цели - Ходжес

17:27

Россияне изменили тактику обстрелов: Ким раскрыл интересную особенность ударов РФ

17:01

"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врагаВидео

16:44

В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

16:44

Как сейчас выглядит Ющенко и его жена: появились свежие фото

16:40

Цены установили рекорд за семь лет: в Украине резко подскочила стоимость двух овощей

16:20

В сети появилось редкое фото непубличного сына Майкла Джексона

16:03

"Решение завершать эту фазу войны принято": эксперт указал на важный момент

15:58

Могут ли полицейские вручать повестки: украинцам дали ответ

Реклама
15:52

Подает важный сигнал: почему кот мурлычет как трактор - откуда на раздается звукВидео

15:42

РФ ударила по Сумам ракетами и дронами: есть пострадавшие, в городе "прилеты"

15:34

Путин боится вероятной ликвидации: эксперт озвучила главный страх диктатора

15:10

ВСУ ждут чрезвычайно тяжелые бои за один украинский город - Дикий

14:57

Отключение света в восьми областях Украины: как объясняют ситуацию в Минэнерго

14:57

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали вероятное направление

14:37

Найти 3 отличия сможет только самый внимательный: загадка для самых больших умников

14:13

Ювелирный этикет: как правильно носить украшенияВидео

13:43

У Зеленского заговорили об окончании войны и раскрыли цель плана победы Украины

13:39

$50 млн превратились в пепел: ВСУ "приземлили" очередную СУшку РФ

13:32

"Пытались взять в котел": РФ изменила планы наступления на ключевой город - Селезов

13:13

"Вот что будет, если рухнет Селидово": Коваленко поделился мрачным прогнозом

12:46

От орхидей до денежного дерева: какие растения приносят счастье и удачу в дом

12:43

Украинские силы восстанавливают позиции на Курщине и берут пленных – боец ВСУ

12:38

"Нужно прекратить": в США жестко прокомментировали заявление Лаврова о войне

12:38

Идеально для свадьбы: как сделать букет с флористической губкой своими рукамиВидео

11:45

РФ атаковала Украину неизвестными ракетами и БПЛА: в пяти областях гремели взрывыВидео

11:37

Как узнать свою силу и предназначение в жизни: точный разбор по дате рожденияВидео

11:14

"Разгром" россиян на Юге: ВСУ уничтожили немало техники и поразили важные точки

10:58

Зачем ставить гортензию в холодильник: раскрыт секрет опытных флористовВидео

Реклама
10:44

Россиян "заманили" в ловушку: ВСУ наносят катастрофические потери войскам РФ в Торецке

10:24

Красный уровень будет "драконить" страну: магнитные бури на выходные, 12-13 октября

10:00

Кому придется платить больше: как в Украине повысили налоги

09:53

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

09:51

Только не корона: стало известно, кем мечтает стать старший сын Уильяма и Кейт

09:40

"Будет очень сложно удержать территорию": эксперт объяснил трудную ситуацию для РФ на Курщине

09:30

Как сохранить отношения в браке: Мила Кунис поделилась своим секретом

09:18

Войска КНДР уже в Украине: РФ готовит тысячи солдат для участия в боевых действиях - ISW

09:07

Ежедневные потери РФ приближаются к 1 300 человек: заставит ли это Путина закончить войну

09:05

Как по этикету одеваться в театр и как правильно себя вести в фойе, зале и на выходеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять