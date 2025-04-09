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"Позиция не соответствует": предательница Лолита нарвалась на новые проблемы

Элина Чигис
9 апреля 2025, 08:15
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Лолиту в который раз захейтили россияне.
Лолита Милявская
Лолита Милявская - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

  • Лолиту Милявскую раскритиковали за "войну" с ГБУ
  • Представили считают претензии певицы странными

Российскую певицу Лолиту Милявскую, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает политику Кремля, высмеяли из-за жалоб после отмены ее концертов.

В интервью для росСМИ представители ГБУ "Жилищник Басманного района" назвали "смешными" замечания артистки о работе ЖКХ в доме.

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Как стало известно, путинистка пожаловалась на качество работы ГБУ, поскольку у нее протекла раковина, а сантехники так и не исправили проблему.

"Так безнаказанно брать деньги за „обслуживание" с большей половины домов столицы и не сидеть могут только гении", - заявила Лолита.

Лолита Милявская осталась без газа
Лолита Милявская осталась без газа / фото: скрин instagram.com, Лолита Милявская

Представители ГБУ отметили, что уже не впервые имеют конфликт с артисткой и дали ей четкий ответ.

"Мы будем выполнять наши обязанности, но в границах [компетенций]. Реакция на ее эмоции однозначная. Это смешно. Помогать ей навряд ли кто-то здесь будет душевно. Ее позиция не соответствует политической позиции ГБУ", — сказали в ЖКХ.

Лолита Милявская на "голой" вечеринке
Лолита Милявская на "голой" вечеринке / фото: instagram.com, Ольга Орлова

Напомним, проблемы в РФ у Лолиты начались, когда она приняла участие в скандальное "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Артистке часто срывают концерты общественники, которые считают ее поведение неприличным.

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Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.

А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.

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Кто такая Лолита Милявская?

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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