"Позиция не соответствует": предательница Лолита нарвалась на новые проблемы

Лолиту в который раз захейтили россияне.

https://glavred.info/starnews/poziciya-ne-sootvetstvuet-predatelnica-lolita-narvalas-na-novye-problemy-10654322.html Ссылка скопирована

Лолита Милявская - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

Лолиту Милявскую раскритиковали за "войну" с ГБУ

Представили считают претензии певицы странными

Российскую певицу Лолиту Милявскую, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает политику Кремля, высмеяли из-за жалоб после отмены ее концертов.

В интервью для росСМИ представители ГБУ "Жилищник Басманного района" назвали "смешными" замечания артистки о работе ЖКХ в доме.

видео дня

Как стало известно, путинистка пожаловалась на качество работы ГБУ, поскольку у нее протекла раковина, а сантехники так и не исправили проблему.

"Так безнаказанно брать деньги за „обслуживание" с большей половины домов столицы и не сидеть могут только гении", - заявила Лолита.

Лолита Милявская осталась без газа / фото: скрин instagram.com, Лолита Милявская

Представители ГБУ отметили, что уже не впервые имеют конфликт с артисткой и дали ей четкий ответ.

"Мы будем выполнять наши обязанности, но в границах [компетенций]. Реакция на ее эмоции однозначная. Это смешно. Помогать ей навряд ли кто-то здесь будет душевно. Ее позиция не соответствует политической позиции ГБУ", — сказали в ЖКХ.

Лолита Милявская на "голой" вечеринке / фото: instagram.com, Ольга Орлова

Напомним, проблемы в РФ у Лолиты начались, когда она приняла участие в скандальное "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Артистке часто срывают концерты общественники, которые считают ее поведение неприличным.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.

А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред