Кратко:
- Лолиту Милявскую раскритиковали за "войну" с ГБУ
- Представили считают претензии певицы странными
Российскую певицу Лолиту Милявскую, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает политику Кремля, высмеяли из-за жалоб после отмены ее концертов.
В интервью для росСМИ представители ГБУ "Жилищник Басманного района" назвали "смешными" замечания артистки о работе ЖКХ в доме.
Как стало известно, путинистка пожаловалась на качество работы ГБУ, поскольку у нее протекла раковина, а сантехники так и не исправили проблему.
"Так безнаказанно брать деньги за „обслуживание" с большей половины домов столицы и не сидеть могут только гении", - заявила Лолита.
Представители ГБУ отметили, что уже не впервые имеют конфликт с артисткой и дали ей четкий ответ.
"Мы будем выполнять наши обязанности, но в границах [компетенций]. Реакция на ее эмоции однозначная. Это смешно. Помогать ей навряд ли кто-то здесь будет душевно. Ее позиция не соответствует политической позиции ГБУ", — сказали в ЖКХ.
Напомним, проблемы в РФ у Лолиты начались, когда она приняла участие в скандальное "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Артистке часто срывают концерты общественники, которые считают ее поведение неприличным.
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Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.
А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.
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Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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