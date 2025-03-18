"Старушка": предательница Лолита кардинально сменила имидж

Лолита Милявская отважилась на кардинальные перемены.

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Лолита Милявская - новая прическа / коллаж: Главред, фото: t.me, Лолита Милявская

Вы узнаете:

Лолита Милявская отправилась в Санкт-Петербург

Предательница подстригла волосы

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает вторжение РФ в Украину, после отмены концертов из-за протеста общественников, сменила имидж.

На своей странице в соцсетях певица показала кадры из салона красоты и показала новую прическу.

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Отметим, предательница совсем недавно вернулась из Болгарии, где у нее есть собственная недвижимость, чтобы проведать маму и дочь Еву.

Сейчас же она в Санкт-Петербурге, где и побывала в салоне красоты у своего друга – стилистка Алексе Осипчука.

"Вот такая я стала старушка-панкушка", — заявила Милявская.

Лолита Милявская показалась в салоне красоты / фото: скрин t.me, Лолита Милявская

Напомним, предательница столкнулась с серьезными проблемами после того, как посетила "голую" вечеринку Насти Ивлеевой. После скандала Лолиту убрали из телевидения, а ее концерты все время срываются. Запроданке предлагали в качестве раскаяния отправиться на временно оккупированный украинский Донбасс, чтобы дать концерты оккупантам, но она отказалась.

Лолита Милявская любит откровенные наряды / фото: t.me, Лолита Милявская

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Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.

А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.

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Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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