Вы узнаете:
- Лолита Милявская отправилась в Санкт-Петербург
- Предательница подстригла волосы
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает вторжение РФ в Украину, после отмены концертов из-за протеста общественников, сменила имидж.
На своей странице в соцсетях певица показала кадры из салона красоты и показала новую прическу.
Отметим, предательница совсем недавно вернулась из Болгарии, где у нее есть собственная недвижимость, чтобы проведать маму и дочь Еву.
Сейчас же она в Санкт-Петербурге, где и побывала в салоне красоты у своего друга – стилистка Алексе Осипчука.
"Вот такая я стала старушка-панкушка", — заявила Милявская.
Напомним, предательница столкнулась с серьезными проблемами после того, как посетила "голую" вечеринку Насти Ивлеевой. После скандала Лолиту убрали из телевидения, а ее концерты все время срываются. Запроданке предлагали в качестве раскаяния отправиться на временно оккупированный украинский Донбасс, чтобы дать концерты оккупантам, но она отказалась.
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Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.
А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.
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Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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