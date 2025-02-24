"Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской

Отар Кушанашвили назвал причину проблем Лолиты.

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Лолита Милявская - отмена концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

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Отар Кушанашвили высказался о неприятностях Лолиты

Журналист пожалел предательницу

Российский журналист Отар Кушанашвили, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, отметил, что "отмена" певицы-путинистки Лолиты Милявской в РФ из-за ее поведения.

В шоу "Каково?!" журналист уточнил, что проблемы певицы продолжаются из-за жалоб общественников "во главе с Яной Поплавской".

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Напомним, у предательницы Лолиты, которая родом из Закарпатья, срываются почти все концерты после участия в скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. К тому же артистка отказалась ехать на Донбасс развлекать российских оккупантов, чтобы "отбелить" свою репутацию.

"Женщина доведена до такой степени отчаяния, что вынуждена рассказывать публике, как ей тяжело живется. Важно то, что отмена 50—60 концертов кряду означает, что общественники взялись за нее", — сказал Кушанашвили.

Отар не понимает, почему никто из коллег не поддержал Милявскую, а также непонятно и молчание ее поклонников. Хотя сам Кушанашвили считает поведение певицы Лолиты на сцене слишком дерзким.

"Мне жаль эту женщину. Считайте, что ее жизнь закончилась", — добавил журналист.

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Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.

А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.

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Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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