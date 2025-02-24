Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской

Элина Чигис
24 февраля 2025, 08:42
257
Отар Кушанашвили назвал причину проблем Лолиты.
Лолита Милявская
Лолита Милявская - отмена концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Вы узнаете:

  • Отар Кушанашвили высказался о неприятностях Лолиты
  • Журналист пожалел предательницу

Российский журналист Отар Кушанашвили, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, отметил, что "отмена" певицы-путинистки Лолиты Милявской в РФ из-за ее поведения.

В шоу "Каково?!" журналист уточнил, что проблемы певицы продолжаются из-за жалоб общественников "во главе с Яной Поплавской".

видео дня

Напомним, у предательницы Лолиты, которая родом из Закарпатья, срываются почти все концерты после участия в скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. К тому же артистка отказалась ехать на Донбасс развлекать российских оккупантов, чтобы "отбелить" свою репутацию.

"Женщина доведена до такой степени отчаяния, что вынуждена рассказывать публике, как ей тяжело живется. Важно то, что отмена 50—60 концертов кряду означает, что общественники взялись за нее", — сказал Кушанашвили.

Отар не понимает, почему никто из коллег не поддержал Милявскую, а также непонятно и молчание ее поклонников. Хотя сам Кушанашвили считает поведение певицы Лолиты на сцене слишком дерзким.

"Мне жаль эту женщину. Считайте, что ее жизнь закончилась", — добавил журналист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.

А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Лолита Милявская?

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Отар Кушанашвили Лолита Милявская новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

09:45Война
"Новый этап войны": Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

"Новый этап войны": Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

09:06Война
Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государств

Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государств

08:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Кроликам - конфликт, Козлам - месть

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Кроликам - конфликт, Козлам - месть

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

Последние новости

09:49

РФ все больше опирается на поддержку 2 стран: в ISW описали опасность для Украины

09:45

РФ планирует затягивать переговоры до бесконечности: в WSJ узнали, зачем это Путину

09:27

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

09:23

"Что-то уже задумала": Юлия Тимошенко кардинально сменила прическу и цвет волос

09:06

"Новый этап войны": Сырский рассказал о разгроме РФ и освобождении территорий

Зеленский честно рассказал об отношениях с США: главное с пресс-конференцииЗеленский честно рассказал об отношениях с США: главное с пресс-конференции
08:44

Три года войны в Украине: в Киев прибыли лидеры иностранных государствВидео

08:42

"Ее жизнь закончилась": что случилось с предательницей Лолитой Милявской

08:28

"Катастрофический" сценарий: СМИ раскрыли детали сделки между Украиной и США

07:59

Бывшая жена Тищенко показала подросшего сына и праздник, который устроила

Реклама
07:38

В Рязани прогремели взрывы: дроны атаковали один из крупнейших в России НПЗВидео

07:10

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

06:56

РФ атаковала Киев и Одессу дронами, на Харьков враг сбросил КАБ: что известноВидео

06:21

Трамп против Зеленского: что стоит за публичными атаками?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 24

05:30

Какой сегодня праздник 24 февраля 2025 года: как не навлечь проблемы на свою семью

05:00

Для тех, у кого HD-зрение: найдите спрятанную в комнате бабочку за 7 секунд

04:00

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

03:31

Сбивает водителей с толку: что означает секретная кнопка с "медузой" в авто

03:03

Крысы убегут и не вернутся никогда: что нужно сделать в доме и в саду

01:46

"Переговорная стратегия президент": у Трампа рассказали о гарантиях безопасности для Украины

Реклама
01:30

Анатолий Анатолич заступился за куму Loboda, которая продолжает петь на русском

00:55

Как старые друзья: Усик и Роналду рассказали про приятную встречу

23 февраля, воскресенье
23:48

Евровидение-2025: конкурсант из Италии отказался от участияВидео

23:41

Выборы в Германии: Мерц сделал первые заявления после победы

23:11

Где ошибка на рисунке: только люди с "орлиным зрением" увидят разгадку за 3 секунды

22:56

"Про твои уста": Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык

21:44

У Трампа поставили условия Украине и РФ для достижения мирной договоренности

21:24

Как деньги на поддержку Украины работают на американский бизнесмнение

20:43

Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

20:41

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

20:24

Базовый продукт рациона "упадет" в цене на 9%: эксперт порадовал прогнозом

20:22

Джинсы 2025 - модные варианты на каждый день

20:13

Конец войны, Трамп и пресс-конференция Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

20:02

Досрочные выборы в Германии: обнародованы первые результаты голосования

19:34

Владимир Дантес рассказал про планы на новый брак: "Война научила меня"

19:34

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

19:08

"Есть пилотный проект": Зеленский анонсировал переход Украины на контрактную армию

18:36

"Украина не признает": Зеленский сделал заявление о переговорах США и РФ

18:32

"Конструктивный разговор": первые детали переговоров Ермака с командой Трампа

18:32

Расширение НАТО: Зеленский предупредил Орбана и Фицо об опасности

Реклама
18:27

Мох на деревьях: как нейтрализовать - лайфхаки, которые действуют

18:09

РФ хочет прекращения огня, но все не так однозначно - внешняя разведка

18:03

Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны "на этой неделе"

17:38

"Я готов уйти с поста президента": Зеленский сказал, когда будут выборыФотоВидео

17:36

Зеленский ответил, остановили ли США передачу помощи УкраинеФото

17:10

Завтра может быть переломный момент: Зеленский - о важных встречахФотоВидео

17:01

"Хочу, чтобы он был на нашей стороне": Зеленский сказал, чего ждет от ТрампаФото

16:59

"Мы не можем делить все 50 на 50": Зеленский раскрыл детали соглашения с США

16:46

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

16:30

Не тысячи, а миллионы: сколько ракет и боеприпасов хочет изготовить РФ в 2025 году

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять