Путинистка Анастасия Волочкова заговорила о том, что скоро станет бабушкой.

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Анастасия Волочкова, Ариадна Волочкова с женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Кратко:

О чем сообщила балерина-путинистка

Когда у нее могут появится внуки

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая из одного скандала окунается в другой, сообщила, что ждет внуков от своей дочери Ариадны.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, балерина рассказала, что дочь ее живет отдельно вместе со своим мужем. "У меня сейчас очень плотный график, не удается постоянно приезжать в гости. С нетерпеньем жду внучку или внука. Буду рада стать молодой бабушкой", — поделилась Волочкова.

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Волочкова с дочерью и зятем / instagram.com/volochkova_art

Скандальная балерина также добавляет, что у ее дочери и ее мужа все хорошо и пресса снова навешала ярлыки.

"Вы знаете, мне очень приятно наблюдать за ними. У них все впереди. Я чувствую, что они любят друг друга, и от души радуюсь. Пресса пишет много грязи о супруге моей дочери, что они не поставили печать, что он бедный, и подобную фигню. Но, простите, это далеко не ваше дело. И ребята как-то сами разберутся, как им жить и что делать", — говорит танцовщица.

Ранее Волочкова, по информации прессы, устроила скандал на свадьбе дочери. Более того, она даже подралась с женихом и быстро покинула торжественное мероприятие.

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Ранее Главред рассказывал, что известный российский шоумен Рустам Солнцев размазал балерину-путинистку Анастасию Волочкову из-за ее обращения к Алле Пугачевой.

Также балерина Анастасия Волочкова призналась, что не может побороть тяжелую болезнь уже много лет. Она раскрыла, из-за чего за минуту может покрыться волдырями.

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Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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