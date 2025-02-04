"Реально гасила": фехтовальщица Ольга Харлан рассказала про проблемы с алкоголем

Харлан впервые призналась, как пережила сложный этап своей карьеры.

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Ольга Харлан новости - олимпийская чемпионка рассказала, почему пила / instagram.com/olgakharlan

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Как увлечение алкоголем повлияло на форму спортсменки

Украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан сделала неожиданное признание - в беседе с Сергеем Притулой она рассказала, что пять лет назад имела серьезные проблемы с алкоголем. Злоупотреблять спортсменка начала из-за подавленного эмоционального состояния.

В 2020 году Харлан узнала про перенос Олимпиады в связи с пандемией коронавируса. Отмена соревнований и необходимость постоянно сидеть дома сделали ее подавленной, ей было очень плохо, признается Ольга.

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Тогда-то она нашла утешение в "пивасике и семках". Хоть спортсменка пыталась тренироваться в домашних условиях, за период своего увлечения спиртным она набрала 6 килограмм.

"Реально гасила, а что? Но я тренировалась еще дома в коридоре. У меня стоял вот так диван и так был велотренажер. И я час на велотренажере – и потом перемещалась на диван и весь день сидела и смотрела "Гарри Поттера", - вспоминает Ольга Харлан.

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Кто такая Ольга Харлан? Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

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