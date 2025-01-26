"Была уже свадьба": Ольга Харлан рассказала про церемонию с женихом-итальянцем

Красивая история саблистов получит не менее красивое продолжение.

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Ольга Харлан рассказала, какой будет ее свадьба с Луиджи Самеле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Кратко:

В 2025 году Ольга Харлан выйдет замуж за Луиджи Самеле

Церемония объединит современное видение традиций двух разных культур

Свадьба украинской олимпийской чемпионки Ольги Харлан и итальянского саблиста Луиджи Самеле состоится уже в этом году. Подготовка к церемонии идет полным ходом, и фехтовальщица готова поделиться первыми подробностями.

В комментарии для Liga Life она отметила, что планирует использовать на свадьбе украинские народные традиции, но без фанатизма - Ольга хочет современную свадьбу.

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"У меня была уже свадьба. И это было тоже. Могу сказать, что самые главные традиции украинской свадьбы я возьму, но не все. Мне кажется, она будет более модернизированная", - говорит Харлан.

К тому же от использования некоторых традиций, вроде мытья ног женихом будущей теще, Самеле отказался. "Он сказал: "Это очень интересно, но нет", - говорит невеста.

Ольга Харлан с Луиджи Самеле в день помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан и Луиджи Самеле начали встречаться, когда спортсменка находилась в процессе развода (с украинским саблистом Дмитрием Бойко она поженилась в 2014 году и развелась четыре года спустя - прим. редактора). Пара многое прошла вместе и даже была на грани расставания из-за отношений на расстоянии.

Однако проведенный вместе карантин из-за коронавируса окончательно убедил Ольгу и Луиджи, что они созданы друг для друга, и хотят быть вместе во что бы то ни стало. Самеле встал перед своей избранницей на одной колено в сентябре 2024 года во время совместного отдыха.

Ольга Харлан с Луиджи Самеле в день помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан с Луиджи Самеле в день помолвки / instagram.com/olgakharlan

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Кто такая Ольга Харлан? Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

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