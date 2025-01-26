"Была уже свадьба": Ольга Харлан рассказала про церемонию с женихом-итальянцем

Кратко:
- В 2025 году Ольга Харлан выйдет замуж за Луиджи Самеле
- Церемония объединит современное видение традиций двух разных культур
Свадьба украинской олимпийской чемпионки Ольги Харлан и итальянского саблиста Луиджи Самеле состоится уже в этом году. Подготовка к церемонии идет полным ходом, и фехтовальщица готова поделиться первыми подробностями.
В комментарии для Liga Life она отметила, что планирует использовать на свадьбе украинские народные традиции, но без фанатизма - Ольга хочет современную свадьбу.
"У меня была уже свадьба. И это было тоже. Могу сказать, что самые главные традиции украинской свадьбы я возьму, но не все. Мне кажется, она будет более модернизированная", - говорит Харлан.
К тому же от использования некоторых традиций, вроде мытья ног женихом будущей теще, Самеле отказался. "Он сказал: "Это очень интересно, но нет", - говорит невеста.
Ольга Харлан и Луиджи Самеле начали встречаться, когда спортсменка находилась в процессе развода (с украинским саблистом Дмитрием Бойко она поженилась в 2014 году и развелась четыре года спустя - прим. редактора). Пара многое прошла вместе и даже была на грани расставания из-за отношений на расстоянии.
Однако проведенный вместе карантин из-за коронавируса окончательно убедил Ольгу и Луиджи, что они созданы друг для друга, и хотят быть вместе во что бы то ни стало. Самеле встал перед своей избранницей на одной колено в сентябре 2024 года во время совместного отдыха.
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Кто такая Ольга Харлан?
Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.
За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.
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