Родила первенца в 53 года: популярная российская актриса впервые стала мамой

Актриса комедийного шоу много лет назад решила заморозить свои яйцеклетки.

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Марина Федункив стала мамой в 53 / Коллаж Главред, фото Стархит, КП

Вы узнаете:

Как актриса смогла родить в 53

Как готовилась стать матерью

Популярная российская актриса, звезда Comedy Woman и ее муж, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, впервые стали родителями.

Все бы ничего, только вот "молодой" российской матери на момент рождения ребенка исполнилось 53 года. Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, Марина Федункив заморозила свои яйцеклетки еще до замужества с итальянцем.

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"Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту. Те же яйцеклетки заморозила именно с таким прицелом. И отдавала себе отчет: может так случиться, что эта идея никогда не реализуется. С мужчинами мне не везло, как вы знаете. Детей от своих бывших мне рожать не хотелось. В какой-то момент я все мысли о материнстве убрала из головы, максимально забила график работой, чтобы не думать на эту тему. А потом и вовсе перестала остро переживать: ну, не случится — и не случится", — разоткровенничалась артистка.

Пара пока тщательно скрывает ребенка от посторонних глаз.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, юрист и телеведущая Инна Мирошниченко, которая несмотря на сложности, делится историей усыновления в своей социальной сети Instagram, впервые рассказала о том, что случилось с родителями их второй приемной дочери Ангелины.

Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, сделал неожиданное признание. Как пишут российские пропагандистские СМИ, оказалось что трусливый и малодушный "король" российской эстрады, родился... мертвым.

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