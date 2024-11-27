Мужа Собчак назвали "похотливым": что произошло

Престарелая путинистка Талызина назвала мужа Собчак "похотливым".

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Талызина вызверилась на мужа Собчак / Коллаж Главред, фото Instagram/sobchak, Москва 24

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Что сказала Талызина

Почему она считает мужа Собчак похотливым

89-летняя актриса-путинистка Валентина Талызина, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, вызверилась на мужа российской пропагандистки Ксении Собчак, режиссера Константина Богомолова.

Как пишет российское пропагандистское издание Стархит, престарелая путинистка Талызина назвала его "похотливым". "Богомолов — похотливый режиссер, — считает Талызина. — Есть деятели, которые занимаются высоким искусством, а все, что делает Константин, — это нижний этаж".

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К слову, недавно по постановщику прошелся и 61-летний фанат войны и убийств, "набожный" российский актер Дмитрий Певцов. Депутат считает Богомолова "недостойным высоких должностей", называя его творчество богохульством.

"Культура о нем пишет только потому, что все продается и покупается. Сейчас такое время, что можно одному человеку, который никакого отношения к театру не имеет вообще, дать три театра. У нас можно только хохотать и смеяться по поводу кадровых решений", — завидует Певцов.

Отметим, что с началом нападения террористической России на Украину, Талызина заняла активную позицию, в которой встала на сторону своей агрессивной родины - России.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.

Напомним, ранее скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

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Кто такая Ксения Собчак Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

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