Российский дрон разворотил квартиру в Киеве известной украинской телеведущей

В этом материале вы узнаете:
- Как российский дрон разрушил квартиру ведущей
- Алла Тулинская и ее семья - целы
- Фото последствий удара российского дрона по квартире ведущей
В результате ночной атаки российских дронов по Киеву был разрушен жилой дом, в котором жила известная украинская телеведущая и журналист Алла Тулинская. Об этом сама Алла рассказал у себя в Instagram.
В квартиру Аллы Тулинской попали обломки "шахеда".
Журналист показала ужасные последствия очередной российской атаки по столице.
Из-за падения обломков "шахеда" в квартире Тулинской были разрушены окна, балкон, комнаты.
К счастью, Алла и ее семья не пострадали.
"Слава Богу все живи и квартиры почти не пострадали", — написала ведущая.
Кто такая Алла Тулинская
Алла Тулинская - украинский журналист и телеведущая. Основатель бренда gestiahome. Была ведущей украинских телеканалом "Прямий" и Kyiv.Live.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, утром 7 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки российских дронов. В пяти районах города есть повреждения. В частности, в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.
В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.
Кроме того, после удара страны-агрессора России по Украине были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской и Ровенской областях.
Читайте также:
- Россияне атакуют Украину дронами: в пригороде Киева прогремел взрыв
- Ночная атака РФ на Киев: силы ПВО сбили все вражеские дроны
- Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред