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Российский дрон разворотил квартиру в Киеве известной украинской телеведущей

Мария Тупик
7 ноября 2024, 14:39
439
Квартиру телеведущей и журналиста Аллы Тулинской разрушил российский "Шахед".
Удар по Киеву
Шахед разрушил квартиру Аллы Тулинской в Киеве / Коллаж Главред, фото ГСЧС

В этом материале вы узнаете:

  • Как российский дрон разрушил квартиру ведущей
  • Алла Тулинская и ее семья - целы
  • Фото последствий удара российского дрона по квартире ведущей

В результате ночной атаки российских дронов по Киеву был разрушен жилой дом, в котором жила известная украинская телеведущая и журналист Алла Тулинская. Об этом сама Алла рассказал у себя в Instagram.

В квартиру Аллы Тулинской попали обломки "шахеда".

видео дня
Алла Тулинская рассказала о последствиях атаки Шахедов в Киеве
Алла Тулинская рассказала о последствиях атаки Шахедов в Киеве / instagram/allatulinskaya

Журналист показала ужасные последствия очередной российской атаки по столице.

Из-за падения обломков "шахеда" в квартире Тулинской были разрушены окна, балкон, комнаты.

Квартира в которой жила Алла Тулинская с семьей
Квартира в которой жила Алла Тулинская с семьей / instagram.allatulinskaya

К счастью, Алла и ее семья не пострадали.

"Слава Богу все живи и квартиры почти не пострадали", — написала ведущая.

Квартира в которой жила Алла Тулинская с семьей
Квартира в которой жила Алла Тулинская с семьей / instagram/allatulinskaya

Кто такая Алла Тулинская

Алла Тулинская - украинский журналист и телеведущая. Основатель бренда gestiahome. Была ведущей украинских телеканалом "Прямий" и Kyiv.Live.

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Напомним, как сообщал Главред, утром 7 ноября в Киеве работали силы ПВО из-за атаки российских дронов. В пяти районах города есть повреждения. В частности, в Печерском районе произошел пожар и разрушение конструкций многоэтажки в результате падения обломков вражеского дрона.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.

Кроме того, после удара страны-агрессора России по Украине были введены аварийные отключения электроэнергии в Житомирской и Ровенской областях.

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