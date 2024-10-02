"Сейчас буду проходить ВВК": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о походе в ТЦК

Накануне большой премьеры Александр Мельник рассказал о сложных съемках, обновлении документов и адаптации к новой реальности.

https://glavred.info/starnews/seychas-budu-prohodit-vvk-zvezda-seriala-batya-na-2-2-rasskazal-o-pohode-v-tck-10601912.html Ссылка скопирована

Сериал Батя на 2+2 - эксклюзив от Александра Мельника / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Уже 7 октября в 20:15 состоится премьера 16-серийного детектива "Батя", главную роль в котором сыграл украинский актер театра и кино Александр Мельник. Почти 15 лет актер играл в основном бандитов, но сейчас получил первую главную роль в своей жизни - бывшего военного, заслуженного оперативника Степана Степановича Безбатько.

В эксклюзивном интервью "ФАКТАМ" актер раскрыл подробности съемок, рассказал о жизни во время войны, походе в ТЦК и трагедии в семье.

Александр говорит, что играть Батю было очень ответственно для него. Из-за проблем со здоровьем актер не служил в армии и не имеет военного опыта кроме кино. Во время подготовки к съемкам "Бати" актер активно спрашивал советов у военных.

видео дня

"Я спрашивал совета у военных, как передать их состояние, настроения, переживания... А ребята мне ответили: "Делай то, что ты умеешь, будь честным", - рассказал Александр.

По его словам, съемки во время войны имеют ряд ограничений: из-за комендантского часа, тревог, сжатых графиков. В частности, 16 серий "Бати" было снято за два месяца.

Александр Мельник, который является актером Театра юного зрителя на Липках, также признался, что сейчас обновляет документы для ТЦК и не исключает, что может быть мобилизован, как многие его коллеги.

"Как раз сейчас буду проходить ВВК (военно-врачебную комиссию), но у меня большие проблемы со здоровьем. Это из-за серьезной травмы позвоночника, которую я получил еще когда занимался борьбой. Есть и другие проблемы. Я делал много обследований, проходил МРТ, готовлю пакет документов, уже был в своем районном ТЦК. Поэтому не исключаю, что меня могут мобилизовать, как и многих других актеров театра и кино. Сейчас Театру юного зрителя, где я работаю, дали бронь, но я не знаю пока, как это работает. Поэтому готовлю все необходимые документы", - поделился актер.

Александр Мельник с женой и детьми остается в Киеве, откуда никуда и не выезжали во время войны. Говорит, что немного адаптировался к новой реальности, но состояние тревожности все же сидит очень глубоко внутри, оно никуда не исчезает.

"Со временем боль притупляется, как и другие чувства - любовь, ненависть, злоба. Обидно, что из-за этого люди стали злы друг на друга, чувствуется это напряжение. К сожалению, мы не знаем, сколько будет длиться война и как это в дальнейшем будет влиять на психологическое состояние людей",- рассказал Александр.

В начале полномасштабного вторжения родители Александра Мельника находились в Соледаре. Сестре удалось вывезти их в Павлоград. Однако, пережитое подорвало здоровье отца актера. Недавно его не стало.

"Очень жаль маму и сестру, сколько им пришлось пережить горя, потеряли все и вынуждены были бежать в неизвестность. Даже страшно представить, что осталось от городов моего детства Соледара и Бахмута, где я гонял в футбол, беззаботно проводил время с друзьями и родными, где невероятно пахнут яблоки", - с грустью говорит актер.

Напомним, "Батя" - это увлекательная история о заслуженном оперативнике, подполковнике Степане Степановиче Безбатько. После выхода на пенсию он надеялся на спокойную жизнь, однако его планы кардинально изменило полномасштабное российское вторжение. После года на передовой и ранения, Батя возвращается домой. По просьбе дочери Лиды, которая работает судмедэкспертом, он соглашается помочь молодому следователю раскрыть запутанное дело об убийстве. Батя даже не догадывался, что этот следователь является его зятем. После раскрытия правды конфликты между молодым и амбициозным Юлианом Синицким и опытным оперативником только обостряются. Смогут ли они усмирить эмоции ради разоблачения преступников и спасения семьи?

Смотри увлекательную историю "Батя" с 7 октября в 20:15 на телеканале 2+2.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред