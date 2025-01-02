Шикарные Бекхемы станцевали парный танец и признались в любви

Парочка устроила романтическое свидание во время рождественских праздников.

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Бекхемы прогулялись на новой яхте / Коллаж Главред, фото Instagram/davidbeckham

Коротко:

Как отдыхают Бекхемы

Что они станцевали

Легендарный футболист и муж иконы-стиля и "перчинки" Виктории Бэкхем Дэвид Бекхэм, станцевал романтичный танец со своей супругой.

Сама Виктория поделилась веселым видео на своей странице в Instagram.

видео дня

"Мой партнер по танцам номер один, мое все. Я люблю тебя так сильно", - написала она.

Парочка танцует на пирсе. Виктория была одета в короткие джинсовые шорты, в толстовку и черную кепку. Она держит в руках стакан с напитком и танцует вместе с Дэвидом. Пара действительно выглядит гармонично и счастливо.

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Ранее Главред сообщал о том, что Дэвид Бекхэм продемонстрировал свой впечатляющий пресс, снимаясь для рекламы очков своей новой коллекции. Бывший футболист, 48 лет, позировал без рубашки, чтобы рекламировать выпуск коллекции.

Напомним, накануне жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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