Симпатяга из популярного сериала: назван самый сексуальный мужчина 2024 года

Джон Красински до сих пор считает, что решение назвать его самым привлекательным - просто чья-то шутка, которая вышла из-под контроля.

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Джон Красински назван самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People / коллаж: Главред, фото: instagram.com/johnkrasinski

Вкратце:

Ежегодно журнал People выбирает самого сексуального мужчину среди знаменитостей

В 2024 году почетный титул получил звезда сериала "Офис"

Популярный американский еженедельник People с 1985 года выбирает самого сексуального мужчину года среди знаменитостей. За почти сорок лет этой традиции некоторые звезды получали этот почетный титул сразу несколько раз (Джонни Депп, Джордж Клуни, Ричард Гир, Брэл Питт). Однако в этом году он достался дебютанту.

Так самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People стал 45-летний актер, режиссер и сценарист Джон Красински, прежде всего известный по роли Джима Халперта в сериале "Офис". В своем победном интервью артист признался, что сперва решил, что звание "самого сексуального" - это розыгрыш.

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"Просто мгновенная отключка, на самом деле. Ноль мыслей. Кроме того, что, может быть, меня хотят надуть. Я не то чтобы обычно просыпаюсь с мыслью: "Неужели сегодня тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной в мире?". И все же это был день, когда вы, ребята, сделали это. Вы действительно подняли планку для меня", - говорит Красински.

Традиционно мужчины, признанные People самыми привлекательными, рассказывают, как новый титул может, на их взгляд, повлиять на их жизнь и карьеру. Красински, прилежный муж и семьянин (с 2010 года женат на актрисе Эмили Блант, с которой воспитывает двоих детей - прим. редактора), сосредоточился в этом вопросе именно на семье. Он в шутку отметил, что это "прибавит ему работы по дому". "После того как это выйдет, Эмили скажет: "Хорошо, значит, теперь тебе действительно заработать на это (титул) дома", - говорит самый сексуальный мужчина 2024 года.

При этом Красински не без смущения признался, что его вторая половинка очень горда за мужа, и пообещала обклеить обложками журнала People весь дом.

Джон Красински назван самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии журнала People / instagram.com/people

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Что известно про издание People? People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

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