София Ротару перешла на украинский язык и обратилась к поклонникам - причина

Кратко:
- София Ротару сделала исключение и обратилась к поклонникам
- Певица поздравила их на украинском языке
Украинская певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, появляется в соцсетях очень редко.
В честь Нового года певица все же опубликовала на своей странице в Іnstagram поздравление.
"С Новым годом!" - написала Ротару на фоне новогодней елки.
Отметим, Ротару часто все же использует русский язык, но в этот раз написала поздравление на украинском.
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
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А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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