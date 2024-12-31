София Ротару перешла на украинский язык и обратилась к поклонникам - причина

София Ротару вышла на связь с поклонниками.

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София Ротару поздравила украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

София Ротару сделала исключение и обратилась к поклонникам

Певица поздравила их на украинском языке

Украинская певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, появляется в соцсетях очень редко.

В честь Нового года певица все же опубликовала на своей странице в Іnstagram поздравление.

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"С Новым годом!" - написала Ротару на фоне новогодней елки.

Отметим, Ротару часто все же использует русский язык, но в этот раз написала поздравление на украинском.

Поздравление от Софии Ротару / фото: скрин instagram.com, София Ротару

София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

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А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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