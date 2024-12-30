София Ротару появилась в Сети с русским поздравлением

Певица опубликовала редкое семейное фото, чего не делала уже очень давно.

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София Ротару новости - София Ротару на русском языке обратилась к сыну / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Кратко:

В канун Нового года София Ротару вышла на связь с поклонниками

Певица поздравила сына с годовщиной свадьбы

Украинская певица София Ротару во время полномасштабной войны осталась в Украине в отличие от своей семьи - внучка уже много лет живет в США, внук сбежал за границу после февраля 2022 года, да и единственный сын, по слухам, уже не в стране.

Впрочем, это не мешает артистке поддерживать с ними теплые отношения. К примеру, сегодня, когда сын Ротару, продюсер Руслан Евдокименко, и его жена Светлана празднуют 31-ую годовщину свадьбы, София Михайловна поздравила их в своем блоге в Instagram.

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Она опубликовала фото сына и невестки из семейных архивов, и украсила его анимированным сердечком. В кадре Руслан и Светлана позируют на фоне макового поля.

Снимок Ротару оставила без комментария, но подписала хэштегом "День семьи". Примечательно, что для этого звезда выбрала не украинский, а русский язык.

София Ротару новости - София Ротару на русском языке обратилась к сыну / instagram.com/sofiarotaru.official

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Ранее Главред рассказывал, что певица Руслана с мужем "засветилась" в Крыму, и дала Александру Ксенофонтову необычное обещание в день годовщины их свадьбы.

Также украинская актриса Анна Кошмал раскрыла подробности второй беременности, про которую стало известно в сентябре этого года. Малыш появится на свет в 2025-ом.

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Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".



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