Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

София Ротару появилась в Сети с русским поздравлением

Анна Подгорная
30 декабря 2024, 19:41обновлено 30 декабря, 20:16
1094
Певица опубликовала редкое семейное фото, чего не делала уже очень давно.
София Ротару
София Ротару новости - София Ротару на русском языке обратилась к сыну / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Кратко:

  • В канун Нового года София Ротару вышла на связь с поклонниками
  • Певица поздравила сына с годовщиной свадьбы

Украинская певица София Ротару во время полномасштабной войны осталась в Украине в отличие от своей семьи - внучка уже много лет живет в США, внук сбежал за границу после февраля 2022 года, да и единственный сын, по слухам, уже не в стране.

Впрочем, это не мешает артистке поддерживать с ними теплые отношения. К примеру, сегодня, когда сын Ротару, продюсер Руслан Евдокименко, и его жена Светлана празднуют 31-ую годовщину свадьбы, София Михайловна поздравила их в своем блоге в Instagram.

видео дня

Она опубликовала фото сына и невестки из семейных архивов, и украсила его анимированным сердечком. В кадре Руслан и Светлана позируют на фоне макового поля.

Снимок Ротару оставила без комментария, но подписала хэштегом "День семьи". Примечательно, что для этого звезда выбрала не украинский, а русский язык.

Руслан Евдокименко с женой
София Ротару новости - София Ротару на русском языке обратилась к сыну / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что певица Руслана с мужем "засветилась" в Крыму, и дала Александру Ксенофонтову необычное обещание в день годовщины их свадьбы.

Также украинская актриса Анна Кошмал раскрыла подробности второй беременности, про которую стало известно в сентябре этого года. Малыш появится на свет в 2025-ом.

Читайте также:

Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес София Ротару Руслан Евдокименко новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Едва сдерживал эмоции: чувствительный украинский стих от военного после плена

Едва сдерживал эмоции: чувствительный украинский стих от военного после плена

21:43Украина
Путин продолжает наступать: в 2025 году Европа может изменить помощь Украине

Путин продолжает наступать: в 2025 году Европа может изменить помощь Украине

20:45Эксклюзивы
Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после плена

Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после плена

20:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Я не сошел с ума, горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря" - Гордон

"Я не сошел с ума, горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря" - Гордон

Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

Последние новости

21:44

Напиток моментально избавит от похмелья: простой рецепт

21:43

Едва сдерживал эмоции: чувствительный украинский стих от военного после пленаФото

21:38

Почему мед никогда не портится: неочевидный ответ удивит многих

21:20

Вывод войск ВСУ с Курщины: эксперт ответил, отдаст ли Зеленский приказ

21:00

Чтобы не разозлить Зеленую Змею: каких цветов лучше избегать в новогоднюю ночь

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – ОгрызкоГорячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко
20:45

Путин продолжает наступать: в 2025 году Европа может изменить помощь УкраинеЭксклюзив

20:22

Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после пленаФотоВидео

20:18

Кто из звезд умер в 2024 году: кого потерял мирВидео

20:11

Зачем опытные водители возят в авто кусочек мыла: ответ удивит многих

Реклама
20:01

Бизнесу взвинтили цену за транспортировку газа: изменится ли тариф для населения

19:51

"Путин отступит": Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну

19:41

София Ротару появилась в Сети с русским поздравлением

19:33

Новый год будет аномально теплым: когда в Украину придет резкое похолодание

19:24

Куршевель, губы на камеру: как отдыхает московская внучка Ющенко и племянница Ефросининой

19:10

Почему Россия прекратит поставки газа в Приднестровьемнение

19:07

Где 3 отличия: чем отличаются два рисунка - надо угадать за 17 секунд

19:01

Проверенный бабушкин метод: как легко отмерить ингредиенты без весов

18:37

Дмитрий Комаров осуществил мечту детей, родители которых погибли из-за войныФото

18:14

Президент Зеленский назначил военного омбудсмена: что о нем известно

17:50

По судну "хорошенько отстрелялись": чем Россия могла сбить самолет под Актау

Реклама
17:41

Должен знать каждый водитель: какие вещи опасно оставлять в автомобиле зимой

17:08

Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военныеФотоВидео

16:51

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

16:46

Суджа будет встречать Новый год украинской: эксперт развенчал мифы об успехе РФ

16:43

Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

16:42

Почему коты много спят: ответ ветеринара удивит хозяев

16:12

Украинский производитель гемостатиков "Сента Фарм" профинансировал обучение саперов

16:11

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

16:04

Какие цвета одежды надеть на Новый год: советы для всех знаков зодиака

15:55

Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

15:48

Простое средство мгновенно решит проблему: как остановить запотевание окон авто

15:33

Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта

15:28

"Этот подарок проклят": мужчина рассказал о рождественском сюрпризе от свекрови

15:02

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

14:53

"Переговоры ни о чем": Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договоритьсяВидео

14:40

Почему кошка мяукает без причины: как решить проблему

14:36

Звезда "Бісової пательні" Петрожицкая рассказала о новогодних пророчествах и сюрпризах для близких

14:27

Проверьте свою гениальность: лишь 1% людей с острым зрением могут найти три яблока за 5 сек

14:13

Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

14:13

Как быстро размягчить сливочное масло: хитрый трюк с обычной тарелкой

Реклама
14:04

Как сейчас выглядят актеры "Один дома" - главной новогодней кинокомедии

13:44

Сотни тысяч ракет и снарядов в пути: Байден о новом пакете помощи Украине

13:42

Беременные звезды: кто из украинских знаменитостей станет родителем в 2025 году

13:34

США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов: детали

13:24

В Раде предлагают сделать свободное пересечение границы для студентов - детали

13:02

Украину накроет потепление: в каких областях ударит +11 градусов 1 и 2 января

13:01

Выветривается моментально: что убивает запах алкоголя

12:50

Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но не за сутки, а за "многие месяцы" – Огрызко

12:46

Союз Фицо с Путиным: в Словакии раскипятились после громких обвинений Зеленского

12:25

"Удачная для врага атака на госреестры – следствие пренебрежения защитой данных", - "Тихоход" предупреждает о новых угрозах актуально

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять