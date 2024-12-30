София Ротару появилась в Сети с русским поздравлением

Кратко:
- В канун Нового года София Ротару вышла на связь с поклонниками
- Певица поздравила сына с годовщиной свадьбы
Украинская певица София Ротару во время полномасштабной войны осталась в Украине в отличие от своей семьи - внучка уже много лет живет в США, внук сбежал за границу после февраля 2022 года, да и единственный сын, по слухам, уже не в стране.
Впрочем, это не мешает артистке поддерживать с ними теплые отношения. К примеру, сегодня, когда сын Ротару, продюсер Руслан Евдокименко, и его жена Светлана празднуют 31-ую годовщину свадьбы, София Михайловна поздравила их в своем блоге в Instagram.
Она опубликовала фото сына и невестки из семейных архивов, и украсила его анимированным сердечком. В кадре Руслан и Светлана позируют на фоне макового поля.
Снимок Ротару оставила без комментария, но подписала хэштегом "День семьи". Примечательно, что для этого звезда выбрала не украинский, а русский язык.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что певица Руслана с мужем "засветилась" в Крыму, и дала Александру Ксенофонтову необычное обещание в день годовщины их свадьбы.
Также украинская актриса Анна Кошмал раскрыла подробности второй беременности, про которую стало известно в сентябре этого года. Малыш появится на свет в 2025-ом.
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Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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