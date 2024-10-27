Сперва познакомился с ее декольте: у Дженнифер Энистон новый роман - СМИ

Впервые за последние 6 лет в прессу просочились слухи про новые отношения "Рэйчел Грин".

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Дженнифер Энистон новости - Дженнифер Энистон приписывают новый роман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон официально одинока с 2018 года. Два ее брака, с актерами Брэдом Питтом и Джастином Теру, закончились разводам, а про романы Джен рассказывает неохотно.

Впрочем, за нее это делают инсайдеры. Так издание Radar online получило информацию из близкого окружения актрисы, что она сейчас находится на пороге новых отношений.

Энистон имеет взаимный интерес с пластическим хирургом, который ранее принимал участие в коррекции ее груди. Информаторы отмечают, что на прием к врачу она теперь идет с большой охотой.

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"Говорят, что в клинике, которую она посещает, есть парень, который очень взволновал Джен. Это одна из главных причин, почему она идет на процедуры с радостью, потому что у нее есть шанс увидеть его", - цитирует источник издание.

Впрочем, даже голливудские папарацци пока не выяснили личность таинственного избранника Джен. Для этого артистка прикладывает максимум усилий - за 36 лет на экранах Энистон в совершенстве освоила навык скрытности.

"Джен очень загадочная в этом вопросе. Она посещает несколько разных мест на Восточном и Западном побережьях, поэтому немного сложно выяснить, кто именно этот парень", - говорит инсайдер.

Кто такая Дженнифер Энистон? Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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