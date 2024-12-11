"Такое врачи видели только в фильмах": как сейчас себя чувствует Лесик

Наталка Карпа навестила Олега Турко в больнице.

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Лесик Турко в больнице - Наталка Карпа рассказала про состояние музыканта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesyksam, instagram.com/lesyksamofficial

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Лесик Турко перенес двухчасовую остановку сердца

Наталка Карпа рассказала, как музыкант себя чувствует через 5 дней после госпитализации

Лесик (Олег) Турко, украинский музыкант, автор проекта ЛесикСам и бывший участник группы Dzidzio, 5 декабря на концерте Натальи Бучинской потерял сознание - прямо на сцене у артиста остановилось сердце, операцию на котором он перенес в мае 2024 года. "Запустить" орган пытались более 40 минут.

Сейчас Лесик находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Впереди его ожидает долгий и тяжелый путь к выздоровлению, однако он в сознании и узнает близких. Об этом в своем блоге в Instagram рассказала Наталка Карпа - певица, коллега и близкий друг семьи Турко.

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Она поделилась снимком с женой Лесика Ириной, и рассказала про свою встречу с музыкантом после его госпитализации. Карпа отметила, что, несмотря на непростую ситуацию, музыкант настроен оптимистично, и уже планирует возвращение на сцену.

"Когда взяла за руку и пыталась что-то говорить, услышала: "О, мы еще должны слабать, не один концерт!" Лесик пришел в себя, но состояние еще стабильно тяжелое! То, что он выжил после двухчасовой реанимации это ЧУДО - единичные случаи в мире, такое врачи (они сами сказали) видели только в фильмах... Слава Богу, что на концерте оказались медики, которые и оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой, реанимационные действия продолжались вместо 40 мин (по протоколу) более полутора часов! Нужно много времени и лечения чтобы восстановить все жизненные функции, но лично верю, что Бог даровал этому парню второй День рождения!" - написала Наталка Карпа.

Лесик Турко в больнице - Наталка Карпа рассказала про состояние музыканта / instagram.com/natalkakarpa

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Группа DZIDZIO DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

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