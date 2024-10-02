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Умер звезда "Крепкого орешка"

Анна Подгорная
2 октября 2024, 13:36
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Больше месяца семья Джона Эймоса скрывала его смерть от общественности.
Умер Джон Эймос
Умер Джон Эймос - смерть Джона Эймоса подробности / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Американский актер, телесценарист и номинант на премию "Эмми" Джон Эймос скончался в возрасте 84 лет. Об этом изданию Hollywood Reporter сообщил сын артиста К.С. Эймос.

"С глубочайшей печалью я сообщаю вам, что мой отец перешел в мир иной. Он был человеком с добрейшим, золотым сердцем... и его любили во всем мире. Многие фанаты считают его своим телевизионным отцом. Он прожил хорошую жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся работах на телевидении и в кино как актера", - гласит официальное заявление сына актера.

По предварительным данным Джон Эймос скончался от "естественных причин". Смерть наступила в Лос-Анджелесе 21 августа 2024 года. Однако семья Эймоса решила не предавать свою трагедию огласке сразу, чтобы пережить смерть актера без посторонних глаз.

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Ниболее известными киноработами Джона Эймоса считаются фильмы "Крепкий орешек 2", "Принц из Беверли-Хиллз", "Поездка в Америку", сериалы "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" и "Добрые времена".

Что такое "Крепкий орешек"?

Крепкий орешек - американская кинофраншиза с Брюсом Уиллисом в главной роли. С 1988 по 2013 год вышло 5 кинофильмов, а также комиксы и видеоигры по мотивам приключений полицейского Джона Макклейна.

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Ранее стало известно, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.

Также ушел из жизни американский актер кино и дубляжа, известный своим глубоким голосом, Джеймс Эрл Джонс, который стал популярен, как голос Муфасы в мультике "Король Лев" и Дарта Вейдера в кинофраншизе "Звездные войны".

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