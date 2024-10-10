Ушла к молодому: экс-девушка 84-летнего Аль Пачино встречается с 68-летним комиком

Нур Альфаллах питает особую слабость к известным мужчинам элегантного возраста.

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Бывшая девушка Аль Пачино Нур Альфаллах встречается с Биллом Маром - СМИ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nooralfallah, ua.depositphotos.com

30-летняя режиссер Нур Альфаллах известна романами с мужчинами значительно старше себя. Знойная красотка встречалась с актером Аль Пачино, и даже родила 84-летнему актеру сына, певцом Миком Джаггером (сегодня ему 81) и др.

Осенью 2023 года, через 3 месяца после рождения сына, Альфаллах и Пачино расстались. Девушка сосредоточилась на своей карьере и воспитании малыша Романа, однако находила время и для новых свиданий.

Так, по словам инсайдеров, Нур сегодня не одинока. У нее появился особенный друг в лице американского комика и телеведущего Билла Мара. По меркам Альфаллах Билл - совсем юнец: в январе ему исполнилось лишь 68 лет.

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Издание People сообщает, что пара уже сходила на несколько свиданий, однако говорить про серьезность этих отношений, пока рано. Впрочем, Нур и Билл вместе уже успели попасть в объективы папарацци.

Стоит отметить, что Билл Мар - закоренелый и убежденный холостяк. Он никогда не был женат, и считает это своей жизненной позицией.

ALSO https://t.co/6pW6VWaJqn Bill Maher, 68, and Al Pacino ex Noor Alfallah, 30, seen together: New details on rumored romance https://t.co/01776f6abg ~ Story Below #USA#News — Follow @JodyField (@JodyField) October 10, 2024

Личная жизнь Аль Пачино Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).

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