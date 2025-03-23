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В дом звезды "Женского врача" попал вражеский дрон

Анна Подгорная
23 марта 2025, 15:56
341
Андрей Исаенко рассказал про последствия российской атаки на Киев 23 марта.
Андрей Исаенко
Атака шахедов 23 марта - беспилотник попал в дом актера Андрея Исаенко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/dva.metra

Краткое содержание:

  • Страна-оккупант обстреляла Киев 23 марта
  • Под атакой оказался дом, в котором живет Андрей Исаенко с семьей

В ночь на 23 марта Киев оказался под вражеской атакой "шахедов", в результате которой были жертвы, раненые, разрушения и повреждения жилых домов. Среди последних оказалось жилище известного украинского актера Андрея Исаенко и его семьи.

Об этом сам артист рассказал на своей странице в Facebook. Он успокоил поклонников, отметив, что с ним и его близкими все в порядке. "Сегодня ночью прилетело в наш дом. С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие", - написал Исаенко.

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Он также рассказал про сбор средств, который открыли на нужды жертв вражеского обстрела столицы. В комментариях поклонники актера выражают ему, его семье и пострадавшим слова поддержки.

дом семьи Исаенко
Атака шахедов 23 марта - беспилотник попал в дом актера Андрея Исаенко / facebook.com/dva.metra

Напомним, в ночь на 23 марта страна-оккупант запустила по Украине более 140 "шахедов". Обломки беспилотников натворили беды в четырех районах Киева. В следствие этой атаки погибло трое людей, 10 - получили ранения.

  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины
  • Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта
    Ликвидация последствий атаки РФ на Киев 23 марта ГСЧС Украины

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Кто такой Андрей Исаенко?

Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.

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