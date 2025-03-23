В дом звезды "Женского врача" попал вражеский дрон

Краткое содержание:
- Страна-оккупант обстреляла Киев 23 марта
- Под атакой оказался дом, в котором живет Андрей Исаенко с семьей
В ночь на 23 марта Киев оказался под вражеской атакой "шахедов", в результате которой были жертвы, раненые, разрушения и повреждения жилых домов. Среди последних оказалось жилище известного украинского актера Андрея Исаенко и его семьи.
Об этом сам артист рассказал на своей странице в Facebook. Он успокоил поклонников, отметив, что с ним и его близкими все в порядке. "Сегодня ночью прилетело в наш дом. С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие", - написал Исаенко.
Он также рассказал про сбор средств, который открыли на нужды жертв вражеского обстрела столицы. В комментариях поклонники актера выражают ему, его семье и пострадавшим слова поддержки.
Напомним, в ночь на 23 марта страна-оккупант запустила по Украине более 140 "шахедов". Обломки беспилотников натворили беды в четырех районах Киева. В следствие этой атаки погибло трое людей, 10 - получили ранения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Алексея Дивеева-Церковного, который в начале полномасштабной войны тайно покинул Украину.
Также украинский военнослужащий и комик Виктор Розовый сделал громкое заявление спустя год после страшного ранения на фронте, и рассказал о его последствиях.
Читайте также:
- Вернуться в форму: жена Тигипко рассказала, как отказалась от напитка и похудела
- Жена беглеца Влада Ямы показала встречу с Дмитрием Комаровым
- Экс-жена Дмитрия Комарова намекнула на новые отношения: "Секретный ингредиент"
Кто такой Андрей Исаенко?
Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред