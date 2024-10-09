"Вот ты здесь, и вот тебя нет": Аль Пачино едва не умер - что случилось

Американский актер и режиссер Аль Пачино рассказал про свой околосмертный опыт, который едва не вылился для него в трагедию. Как сообщает издание The Guardian, для артиста все могло закончиться в 2020 году, когда ему было 80 лет.
Тогда Пачино заболел Covid-19. По его воспоминаниям, у него были жар и сильное обезвоживание. Актер плохо себя чувствовал, и в какой-то момент просто покинул свое тело - потерял сознание.
Аль Пачино был в отключке несколько минут, и пришел в себя в окружении парамедиков, которые обсуждали отсутствие у актера пульса и прочие показатели его организма. Актер отметил, что это была очень странная ситуация.
"Они сказали, что у меня пропал пульс. Это было так - вот ты здесь, и вот тебя нет. Я подумал: "Вау, у тебя даже нет воспоминаний. У тебя нет ничего". Странная каша. Я сидел там, в своем доме, и меня не было. Вот так. У меня не было пульса. На медиках были такие костюмы, как будто они из космоса или что-то в этом роде. Открыть глаза и увидеть это было довольно шокирующе. Все были рядом со мной и говорили: "Он вернулся. Он здесь", - рассказал актер.
Личная жизнь Аль Пачино
Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).
Голливуд - последние новости:
Ранее звезда "Титаника", британская актриса Кейт Уинслет, впервые за почти три года полномасштабной войны публично высказалась про Украину и свое отношение к противостоянию нашей страны оккупанту.
Также стала известная причина загадочной смерти звезды сериала "Альф" - актера Бенджи Грегори. Тело "Брайана Таннера", самого младшего члена киносемьи, было обнаружено на парковке еще в июне.
Читайте также:
- Впервые за 11 лет: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери - СМИ
- "Взорвался мне в лицо": Бритни Спирс пострадала при пожаре
- "От меня мало что осталось": 77-летний Элтон Джон сделал громкое заявление
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред