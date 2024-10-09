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"Вот ты здесь, и вот тебя нет": Аль Пачино едва не умер - что случилось

Анна Подгорная
9 октября 2024, 01:30
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Звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" поделился жутковатой историей.
Аль Пачино
Аль Пачино новости - Аль Пачино рассказал, как чуть не умер от Covid-19 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский актер и режиссер Аль Пачино рассказал про свой околосмертный опыт, который едва не вылился для него в трагедию. Как сообщает издание The Guardian, для артиста все могло закончиться в 2020 году, когда ему было 80 лет.

Тогда Пачино заболел Covid-19. По его воспоминаниям, у него были жар и сильное обезвоживание. Актер плохо себя чувствовал, и в какой-то момент просто покинул свое тело - потерял сознание.

Аль Пачино был в отключке несколько минут, и пришел в себя в окружении парамедиков, которые обсуждали отсутствие у актера пульса и прочие показатели его организма. Актер отметил, что это была очень странная ситуация.

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"Они сказали, что у меня пропал пульс. Это было так - вот ты здесь, и вот тебя нет. Я подумал: "Вау, у тебя даже нет воспоминаний. У тебя нет ничего". Странная каша. Я сидел там, в своем доме, и меня не было. Вот так. У меня не было пульса. На медиках были такие костюмы, как будто они из космоса или что-то в этом роде. Открыть глаза и увидеть это было довольно шокирующе. Все были рядом со мной и говорили: "Он вернулся. Он здесь", - рассказал актер.

Личная жизнь Аль Пачино

Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).

Голливуд - последние новости:

Ранее звезда "Титаника", британская актриса Кейт Уинслет, впервые за почти три года полномасштабной войны публично высказалась про Украину и свое отношение к противостоянию нашей страны оккупанту.

Также стала известная причина загадочной смерти звезды сериала "Альф" - актера Бенджи Грегори. Тело "Брайана Таннера", самого младшего члена киносемьи, было обнаружено на парковке еще в июне.

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