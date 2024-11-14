Вырастила конкурентку: Клаудия Шиффер показала яркую дочь-свою копию

Кратко:
- Клаудия Шиффер - мама троих детей
- Средняя дочь модели на днях отмечала двадцатилетие
- Клементина очень похожа на свою звездную маму
Немецкая супермодель и культовая фэшн-фигура 90-ых Клаудия Шиффер очень горда тем, что ее дочь Клементина де Вер Драммонд открывает для себя мир моды - девушка изучает ее в университете и лишь начинает появляться на светских мероприятиях и красных дорожках соло.
Тем не менее в модных кругах уже отмечают, что Шиффер вырастила себе конкурентку, ведь Клементина взяла от своей мамы самое лучшее. Ревности к славе своей девочки Клаудия ничуть не испытывает, а наоборот - радуется всем ее маленьким и большим шагам.
На днях Клементине исполнилось 20, с чем звездная мама ее и поздравила серией снимков с именинницей. Мама и дочь, обе первоклассные красавицы, очевидно очень близки, и эта их связь лишь крепчает с каждым годом.
"Моей старой душе Клементине сегодня исполняется 20 лет. Самый отзывчивый и в то же время вспыльчивый Скорпион. Ее называли "самой трудолюбивой" на всех работах, которые она выполняла. Она страстная, упорная и любопытная, с сильным чувством собственного достоинства и глубины. Узнать тебя - значит вдохновиться твоим позитивным мышлением и заразительной жаждой жизни. Не терпится увидеть, как ты будешь расти дальше в своем новом приключении студентки факультета искусства/моды, маршируя под ритм собственного барабана", - написала в обращении к своей средней дочери Клаудия Шиффер в Instagram.
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Кто такая Клаудия Шиффер?
Клаудия Шиффер - немецкая супермодель и актриса, одна из "Большой шестерки". Была музой Карла Лагерфельда и внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как модель, которая появилась на различных обложках наибольшее количество раз. Она работала с такими журналами, как Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Playboy, Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue. Имеет собственный бренд изделий из кашемира Claudia Schiffer Knits, и декоративной косметики Claudia Schiffer Make Up.
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