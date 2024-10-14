Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Высший пилотаж: беременная Кошмал грациозно встала на голову в сложной асане

Анна Подгорная
14 октября 2024, 12:06
77
Анна поделилась своим опытом занятий йогой, когда носишь под сердцем ребенка.
Анна Кошмал
Анна Кошмал новости - Анна Кошмал показала, как занимается йогой во время беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал уже много лет практикует занятия йогой: это ее рецепт от эмоциональной и физической усталости, а также способ поддерживать тело в тонусе, а психическое состояние - в балансе. Не отказалась от этого занятия артистка и во время беременности.

О том, что она ждет второго ребенка, звезда рассказала в конце сентября, продемонстрировав уже заметно округлый животик. Тем не менее из ее новостной ленты не исчезли ролики, на которых Анна занимается йогой.

Более того - как человек с длительной практикой в йоге, Кошмал не боится сложных асан. Так в своем блоге в Instagram она недавно опубликовала видео, на котором уверенно встает в опасные стойки - актриса уже приспособилась к новому, смещенному центру тяжести, к тому же упражнения помогают ей избавиться от боли в пояснице.

видео дня

Анна убеждена: йога во время беременности - отличная практика для укрепления здоровья и мамы, и будущего малыша. Однако, прежде чем приступить к занятиям, нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, отмечает звезда.

"Сразу скажу, практиковать можно и даже нужно. НО если вы раньше не практиковали, то только вместе с компетентным учителем, который/которая имеют опыт и квалификацию работы с беременными. Ребенку практика не вредит, наоборот. Чем здоровее вы, тем легче ему. ... Но опять же после консультации с мастером, чтобы понять, что можно делать, а что нет, и как по-новому приспособиться к привычным асанам. Так как центр тяжести смещается, страдают спина и поясница. Даже лайтовые упражнения из йоги их значительно разгружают. Только теперь стоит постоянно держать ноги на ширине плеч. .... Одним словом, дышите, прислушивайтесь к телу, практикуйте, в любых обстоятельствах, но ответственно", - говорит Анна Кошмал.

Анна Кошмал
Анна Кошмал новости - Анна Кошмал показала, как занимается йогой во время беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Кто такая Анна Кошмал?

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее 21-летняя дочь украинской актрисы и комика Елены Кравец, танцовщица Мария Кравец романтично раскрыла личность бойфренда, который считает ее своим благословением.

Также стало известно, что участница группы SESTRA и музыкального проекта Голос країни-12 Инесса Грицаенко вышла замуж. На фото с церемонии она впервые засветила своего мужа.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Анна Кошмал
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

13:38Украина
Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают

Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают

12:45Аналитика
"Заставили оккупантов бежать": ВСУ остановили продвижение РФ под Селидово - BILD

"Заставили оккупантов бежать": ВСУ остановили продвижение РФ под Селидово - BILD

12:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

Последние новости

13:45

Оккупанты наступают под Покровском: в НГУ раскрыли их тактику и назвали цель

13:38

"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины массовых рейдов ТЦК

13:24

Как согреться осенью: абсолютно новый рецепт глинтвейнаВидео

13:03

"В Харькове накрыли концерт": ТЦК пришли сразу к трем музыкальным группам - детали

12:46

"Кошмар": путинистка Валерия опозорилась перед фанатами - что она вытворила

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:45

Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают

12:39

Какие 3 ошибки есть на картинке: мало кто сможет дать ответ за 10 секунд

12:32

"Заставили оккупантов бежать": ВСУ остановили продвижение РФ под Селидово - BILD

12:27

Крупнейшее поражение "Вагнера": как дроны Киева "кошмарят" РФ в Африке - Le Monde

Реклама
12:21

У Зеленского сделали заявление об улучшении ситуации на фронте

12:16

Может затянуться на годы: у Зеленского предположили, когда закончится война

12:06

Высший пилотаж: беременная Кошмал грациозно встала на голову в сложной асане

12:01

Деньги не пахнут: Кристина Орбакайте выступила вместе с путинистами - росСМИ

11:59

Украину ждет мрачная зима из-за российских атак и снижения поддержки США — WSJ

11:22

Гороскоп на завтра 15 октября: Ракам - волна удачи, Овнам - хорошие новости

11:19

Будут острые, как лезвие: как заточить ножницы без нервов в домашних условиях

11:07

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Крысам - риск аварий, Свиньям - радость

11:06

Мощный сигнал для противников: НАТО начало ядерные учения, что известно

11:01

Возможный сменщик Шольца поддержал передачу Taurus Украине, но есть условие

10:52

Когда закончится война в Украине: командир ГУР сделал прогноз

Реклама
10:16

Не обойдет и тех, кто за границей: мужчин до 25 лет будут ставить на учет без визита в ТЦК

10:02

Командиры РФ поощряют казни украинских военнопленных: оккупанты получат "ответку" - Forbes

09:53

"На каждом шагу": Настя Каменских высказалась о Потапе - детали

09:37

Как вернуть мягкость махровым полотенцам - что добавить при стирке

09:37

Войска РФ перешли в атаку: в ВСУ сделали заявление по Курской области

09:03

У внука Аллы Пугачевой серьезные проблемы - что произошло

08:54

Сожгли Ту-134: ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФВидео

08:44

"Без предварительных условий": США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР

08:33

РФ продвинулась возле 6 населенных пунктов на Донетчине и Курщине - DeepState

08:10

План "последнего шанса" от Зеленскогомнение

08:09

Армия РФ потеряла за неделю самолет, вертолет, 8 установок ПВО и более 8 тыс. солдат

08:07

Klavdia Petrivna кардинально изменила имидж и удивила своим видом на концерте - детали

06:59

Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово - ISW

06:10

Зверское преступление россиян на фронте: что надо знатьмнение

04:36

Не останется малейшего следа: как вывести пятно от шоколада с одежды

03:30

Alekseev подтвердил расставание с россиянкой и намекнул на новый роман

03:07

Начнется удачный период: что нужно сделать 14 октября - приметы

02:30

Угроза прорыва на фронте: Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР

01:35

Пышные урожаи овощей и фруктов будут обеспечены: что надо делать в саду в октябре

00:57

РФ готовится к массированному ракетному удару: в Черное море вывели ракетоносители

Реклама
00:25

12 штурмов за день: названо город, на которой нацелилась РФ

00:24

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

13 октября, воскресенье
23:37

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

23:21

Жена "холостяка" Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок

22:18

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои 13 октября

22:14

21-летняя дочь Елены Кравец романтично раскрыла личность бойфренда

21:52

"Большая война": Зеленский обеспокоенно обратился к партнерам из-за войск из КНДРВидео

21:48

Оккупанты штурмуют ВСУ на Бердянском направлении: что задумал враг - Попович

20:59

Первыми в плен будут попадать корейцы: куда РФ отправит бойцов из КНДР

20:32

Украина постепенно получает преимущество над РФ: генерал США объяснил, что произошло

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять