Высший пилотаж: беременная Кошмал грациозно встала на голову в сложной асане

Украинская актриса Анна Кошмал уже много лет практикует занятия йогой: это ее рецепт от эмоциональной и физической усталости, а также способ поддерживать тело в тонусе, а психическое состояние - в балансе. Не отказалась от этого занятия артистка и во время беременности.
О том, что она ждет второго ребенка, звезда рассказала в конце сентября, продемонстрировав уже заметно округлый животик. Тем не менее из ее новостной ленты не исчезли ролики, на которых Анна занимается йогой.
Более того - как человек с длительной практикой в йоге, Кошмал не боится сложных асан. Так в своем блоге в Instagram она недавно опубликовала видео, на котором уверенно встает в опасные стойки - актриса уже приспособилась к новому, смещенному центру тяжести, к тому же упражнения помогают ей избавиться от боли в пояснице.
Анна убеждена: йога во время беременности - отличная практика для укрепления здоровья и мамы, и будущего малыша. Однако, прежде чем приступить к занятиям, нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, отмечает звезда.
"Сразу скажу, практиковать можно и даже нужно. НО если вы раньше не практиковали, то только вместе с компетентным учителем, который/которая имеют опыт и квалификацию работы с беременными. Ребенку практика не вредит, наоборот. Чем здоровее вы, тем легче ему. ... Но опять же после консультации с мастером, чтобы понять, что можно делать, а что нет, и как по-новому приспособиться к привычным асанам. Так как центр тяжести смещается, страдают спина и поясница. Даже лайтовые упражнения из йоги их значительно разгружают. Только теперь стоит постоянно держать ноги на ширине плеч. .... Одним словом, дышите, прислушивайтесь к телу, практикуйте, в любых обстоятельствах, но ответственно", - говорит Анна Кошмал.
Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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