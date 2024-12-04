"Я чувствую себя счастливее": как война изменила жизнь Димопулос

Санда Димопулос сделала очень противоречивое заявление относительно войны в Украине.

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Санта Димопулос теперь дает "ценные советы" и главное "их не пропустить"/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Вы узнаете:

Что советует Димопулос людям, которые в отчаяние от войны

Что сделала она сама

Блогерша и танцовщица Санта Димопулос, которая ведет свои страницы в Instagram на русском языке и живет свою жизнь в ОАЭ, сделала противоречивое заявление.

На своей странице в Instagram, блогерша и некогда "певица" устроила сессию вопросов-ответов со своими подписчиками, ведь теперь она является "духовным гангстером", "лайф-коучем", а также "помогает найти путь к себе".

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Димопулос и ее "профессии" после участия в танцевальном шоу / Скриншот Instagram/santadimopulos

Так, отвечая на вопрос подписчицы о том, как ей быть, если рушатся все сферы жизни, в том числе личное, работа, а "дома война", как настоящий "лайф коуч" и украинка, Димопулос дает "дельный" совет, основанный на ее личном опыте.

"Война вытолкала меня из дома 2 года назад. За последний год у меня разрушилось все - поменялось место жительство (из Киева - Дубаи, где нет никаких льгот и выплат для украинцев - авт.), семейное положение, профессия, круг общения... и знаете что? Это самый ценный, трансформационный и сильный год в моей жизни. Я чувствую себя намного увереннее и счастливее", - пишет разведенный лайф-коуч Димопулос.

Санта Димопулос ответила на вопрос подписчицы / Скриншот Instagram/santadimopulos

По мнению танцовщицы, "кризис" (война и т.д. - авт.), оказывается, это самый "быстрый и ценный способ быстрого развития".

Кроме того, Димопулос отмечает, что "рушится то, чему суждено быть разрушенным". Совет лайф-коуча Димопулос - "не концентрироваться на этом, а концентрироваться на себе".

К слову, "беженка" Димопулос водит свою дочь в Swiss İnternational Scientific School Dubai, где стоимость обучения составляет более 20 000 долларов (около 1 млн гривен).

Где учится дочь Санты Димопулос / Фото www.nordangliaeducation.com

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Как ранее писал Главред, Димопулос продолжает поддерживать отношения со своими коллегами по группе ВиаГра - украинкой Ольгой Романовской и россиянкой Татьяной Котовой. С ними медиадива отпраздновала свое 37-летие в ОАЭ.

Ранее также Димопулос анонсироввала туры, где она стала "вдохновителем". После того, как она отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, Димопулос собирает свой собственный ретрит, где даже будет вести некоторые практики.

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Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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