"Я чувствую себя счастливее": как война изменила жизнь Димопулос

Вы узнаете:
- Что советует Димопулос людям, которые в отчаяние от войны
- Что сделала она сама
Блогерша и танцовщица Санта Димопулос, которая ведет свои страницы в Instagram на русском языке и живет свою жизнь в ОАЭ, сделала противоречивое заявление.
На своей странице в Instagram, блогерша и некогда "певица" устроила сессию вопросов-ответов со своими подписчиками, ведь теперь она является "духовным гангстером", "лайф-коучем", а также "помогает найти путь к себе".
Так, отвечая на вопрос подписчицы о том, как ей быть, если рушатся все сферы жизни, в том числе личное, работа, а "дома война", как настоящий "лайф коуч" и украинка, Димопулос дает "дельный" совет, основанный на ее личном опыте.
"Война вытолкала меня из дома 2 года назад. За последний год у меня разрушилось все - поменялось место жительство (из Киева - Дубаи, где нет никаких льгот и выплат для украинцев - авт.), семейное положение, профессия, круг общения... и знаете что? Это самый ценный, трансформационный и сильный год в моей жизни. Я чувствую себя намного увереннее и счастливее", - пишет разведенный лайф-коуч Димопулос.
По мнению танцовщицы, "кризис" (война и т.д. - авт.), оказывается, это самый "быстрый и ценный способ быстрого развития".
Кроме того, Димопулос отмечает, что "рушится то, чему суждено быть разрушенным". Совет лайф-коуча Димопулос - "не концентрироваться на этом, а концентрироваться на себе".
К слову, "беженка" Димопулос водит свою дочь в Swiss İnternational Scientific School Dubai, где стоимость обучения составляет более 20 000 долларов (около 1 млн гривен).
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Как ранее писал Главред, Димопулос продолжает поддерживать отношения со своими коллегами по группе ВиаГра - украинкой Ольгой Романовской и россиянкой Татьяной Котовой. С ними медиадива отпраздновала свое 37-летие в ОАЭ.
Ранее также Димопулос анонсироввала туры, где она стала "вдохновителем". После того, как она отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, Димопулос собирает свой собственный ретрит, где даже будет вести некоторые практики.
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Чем прославилась Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
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