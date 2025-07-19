Жена Козловского показала свою фигуру и то, как певец тренирует подтянутое тело

Юлия Бакуменко показала своего мужа, который тренируется

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Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Украинский известный певец Виталий Козловский, который недавно обратился к своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, имеет подтянутое и тренированное тело.

Видео короткой тренировки поделилась его жена Юлия Бакуменко на своей странице в Instagram.

Виталий Козловский тренируется и смотрит за своей фигурой / Фото Instagram/yuliabakumenko

Виталий Козловский тренируется и смотрит за своей фигурой / Фото Instagram/yuliabakumenko

Виталий Козловский тренируется и смотрит за своей фигурой / Фото Instagram/yuliabakumenko

По фото видно, что Козловский регулярно тренируется и заботится о себе.

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Отметим, недавно Козловский уладил многолетний спор с продюсером Игорем Кондратюком.

Конфликт между певцом и продюсером длился 13 лет: Кондратюк получил всю сумму денежной компенсации за нарушения авторских прав, а Козловский - права на хиты, которые сделали его знаменитым. Чтобы отдать долг артисту даже пришлось продать квартиру родителей во Львове.

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Виталий Козловский - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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