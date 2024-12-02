Жена Тараса Тополи прокомментировала отношения с певцом: "Я не его мама"

О чем рассказала Елена Тополя:
- В отношениях певицы со звездном мужем есть место драме и истерикам
- Тополя призналась, на каких трех столпах держатся ее отношения с лидером группы Антитела
Украинские певцы Тарас и Елена Тополя вместе уже больше 10 лет. Пара воспитывает троих детей, и считается одной из самых крепких семей в украинском шоу-бизнесе. Впрочем, в прессе время от времени появляются сплетни о проблемах и в их браке.
Елена не отрицает, что в ее отношениях с Тарасом бывают взлеты и падения. Однако у нее есть рецепт против этого, проверенный годами.
Им певица поделилась в программе "Тур зірками". Она перечислила три элемента, которые позволяют ей поддерживать отношения с мужем при любых обстоятельствах.
"Секретов нет. Есть любовь. У нас есть также дети и общая ответственность за них. Третье - у нас есть договоренность, что мы все проговариваем. То есть если что-то беспокоит, хочешь устроить истерику - пожалуйста. Главное - делать это вовремя, говорить все, как есть, делиться. Это не должно быть, что он мой папа или я его мама, и страшно обидеть. Мы просто любим друг друга. При этом мы друзья, у нас общие цели по воспитанию детей и построению семьи. Нужно всегда работать над отношениями", - отмечает Елена Тополя.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал про свежий комментарий Джамалы о Евровидении. В нем певица назвала имена украинских звезд, которых отправила бы на конкурс в 2025 году в качестве участников от Украины.
Также певица Мишель Андраде впервые раскрыла причину ссоры с Потапом, который до лета 2022 года был ее музыкальным продюсером. После конфликта он заблокировал бывшую подопечную в соцсетях и не поддерживает общение.
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Кто такая Alyosha?
Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
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