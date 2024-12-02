Жена Тараса Тополи прокомментировала отношения с певцом: "Я не его мама"

Елена Тополя поделилась своей концепцией семейного счастья.

https://glavred.info/starnews/zhena-tarasa-topoli-prokommentirovala-otnosheniya-s-pevcom-ya-ne-ego-mama-10619300.html Ссылка скопирована

Елена Тополя раскрыла секрет счастливого брака с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

О чем рассказала Елена Тополя:

В отношениях певицы со звездном мужем есть место драме и истерикам

Тополя призналась, на каких трех столпах держатся ее отношения с лидером группы Антитела

Украинские певцы Тарас и Елена Тополя вместе уже больше 10 лет. Пара воспитывает троих детей, и считается одной из самых крепких семей в украинском шоу-бизнесе. Впрочем, в прессе время от времени появляются сплетни о проблемах и в их браке.

Елена не отрицает, что в ее отношениях с Тарасом бывают взлеты и падения. Однако у нее есть рецепт против этого, проверенный годами.

видео дня

Им певица поделилась в программе "Тур зірками". Она перечислила три элемента, которые позволяют ей поддерживать отношения с мужем при любых обстоятельствах.

"Секретов нет. Есть любовь. У нас есть также дети и общая ответственность за них. Третье - у нас есть договоренность, что мы все проговариваем. То есть если что-то беспокоит, хочешь устроить истерику - пожалуйста. Главное - делать это вовремя, говорить все, как есть, делиться. Это не должно быть, что он мой папа или я его мама, и страшно обидеть. Мы просто любим друг друга. При этом мы друзья, у нас общие цели по воспитанию детей и построению семьи. Нужно всегда работать над отношениями", - отмечает Елена Тополя.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про свежий комментарий Джамалы о Евровидении. В нем певица назвала имена украинских звезд, которых отправила бы на конкурс в 2025 году в качестве участников от Украины.

Также певица Мишель Андраде впервые раскрыла причину ссоры с Потапом, который до лета 2022 года был ее музыкальным продюсером. После конфликта он заблокировал бывшую подопечную в соцсетях и не поддерживает общение.

Читайте также:

Кто такая Alyosha? Alyosha – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред