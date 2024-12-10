Звезда "Я, Победа и Берлин" рассказал про военные учения и службу на фронте

Иван Блиндар признался - учится избавляться от страха и желает быть "во всеоружии".

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Иван Блиндар рассказал, как готовится к военной службе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivanblindar

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Украинский актер театра и кино Иван Блиндар пока не поступил на службу в ВСУ, но готовится к этому. В комментарии для "ЖВЛ представляє" артист рассказал, про страхи, поездки на фронт и воинскую специальность, которой обучается сейчас.

Блиндар, как и многие украинские артисты, отправляется с гуманитарными миссиями к тем, кто сегодня защищает нашу страну от оккупанта. Помимо полезных припасов и культурной программы для украинских воинов, он едет туда и для себя. Таким образом он учится не бояться реалий войны - хочет быть готовым морально к этому, когда придет его черед взять в руки оружие.

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"Время от времени посещаю своих друзей на востоке, чтобы не бояться, привыкаю к тем ситуациям. Хожу время от времени на обучения, тренируюсь по возможности, чтобы быть готовым в случае, если придет время, когда нужно будет призваться. И да, в принципе, страх пропадает", - признается актер.

Помимо психологической подготовки Иван проходит и физическую. Он уже закончил курс тактической медицины, а теперь, с легкой руки приятеля, осваивает FPV-дроны.

"Я с одноклассником своим связался, ездил к нему на восток, мы с ним встретились там. А он работает оператором БПЛА, и он мне пульт подарил, я дома тренируюсь. Потом FPV-шка пошла, сейчас пойду на дополнительный курс на FPV", - рассказал артист.

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Кто такой Иван Блиндар? Иван Блиндар - украинский актер театра и кино. С 2011 года - актер Национального Ивано-Франковского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко, сообщает Википедия. Наиболее известен главной ролью Кузьмы в экраинизации одноименной повести Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин".

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