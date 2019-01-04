Располневшая Наташа Королева и постаревший Тарзан шокировали сеть своей внешностью

Наташа Королева и Тарзан удивили внешним видом на отдыхе / Фото: uznayvse.ru

Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, отправилась отдыхать со своим мужем стриптизером Тарзаном (Сергей Глушко).

На странице поклонников Королевой в Instagram появилось видео, на котором артистка появилась на пляже в купальнике, панамке и солнцезащитных очках, демонстрируя располневшие формы.

Ее муж, в свою очередь, похвастался отличной физической формой, однако, показался в странных плавках, которые завернул как стринги, обнажив ягодицы.

"Располневшая Королева и Тарзан на пляже", - подписан ролик.

Ранее Наташа Королева позировала топлес на пикантном видео.