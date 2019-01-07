"Булки хороши": Вика из "НеАнгелов" покрасовалась в купальнике на снегу

7 января 2019, 04:28

Знаменитость отдыхает в Польше.

Виктория Смеюха
Виктория Смеюха заворожила сеть стройной фигурой / https://www.instagram.com/vikanablack/?utm_source=ig_embed

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха восхитила сеть своей стройной фигурой.

Певица на своей странице в Instagram поделилась снимками и видео с отдыха в Польше. Там артистка покрасовалась в купальнике на фоне заснеженного пейзажа.

"Я обычно в январе "грею булки" в жарких странах, последние годы была - Кения, Таиланд, Занзибар, Гоа. В этот раз в Польше. Солнца и океана нет, но фото в купальнике обязано появиться! Не будем менять традиции!- подписала фото певица.

Особенно фанатам понравился снимок, на котором Смеюха демонстрирует свои ягодицы в бикини.

"Фигура супер", "Булки хороши", "Обнаженка зимой смотрится особенно горячо!", "Да ты горячая, не холодно тебе?", "Вика, попка супер", "Наверное, кто-то не кушал оливье! Фигура зашибись", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Виктория Смеюха покорила фанатов стильным нарядом.

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НеАнгелы Виктория Смеюха
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